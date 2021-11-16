В Краснодаре скончался заслуженный артист России Станислав Сальников

В столице Кубани на 74-м году жизни скончался бывший актер Краснодарского театра драмы и заслуженный артист России Станислав Сальников. Об этом сообщил в соцсетях его друг художник Валерий Блохин.

"Сегодня ночью ушел из жизни наш друг заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников. Ковид", - написал он на своей странице в Facebook.

Станислав Гаврилович родился в городе Сухуми, окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре. Играл на сценах в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска, в Русском театре драмы города Чебоксары. А с 1990 года стал одним из ведущих мастеров сцены Краснодарского академического театра драмы.

Кино тоже не обходил стороной. За всю свою творческую карьеру Станислав Гаврилович снялся в 26 фильмах, среди которых "Ландыш серебристый", "Лихач", "Спасская", сериалы "Марш Турецкого" (четвертый сезон), "Ищейка", "Морской патруль", "Боец". В 2018 году он озвучил документальную картину "Аршалуйс", повествующую о жизни Аршалуйс Ханжиян. В годы Великой Отечественной войны эта самоотверженная женщина помогала врачам и санитарам выхаживать раненых неподалеку от урочища Поднависла под Горячим Ключом, а после ухода войск осталась там на всю жизнь, чтобы заботиться о могилах сотен солдат.

Коллектив театра драмы выразил соболезнования семье Станислава Сальникова.

"Много лет Станислав Гаврилович отдал служению нашей сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных им. Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича и выражает соболезнования семье и многочисленным поклонникам таланта артиста", - говорится в сообщении театра на официальной странице в Instagram.