В Крыму рассказали об уровне бронирования на новогодние праздники

В Республике Крым уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы составляет в среднем 60 процентов, а в крупных семейных курортных комплексах - до 90 процентов. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".

Он также отметил, что ранее бронирование дает возможность большего выбора и экономии для туристов, а пакетные предложения туроператоров позволяют выбрать путешествие, включая перелеты и экскурсионную программу.

С 8 ноября 2021 года размещение в отелях, гостиницах, санаториях возможно при наличии сертификатов о вакцинации, либо перенесенном заболевании COVID-19. Для граждан, имеющих противопоказания к вакцинации, необходима справка о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

Как сообщалось ранее, Крым в новогодние праздники 2020-2021 посетили около 240 тысяч туристов, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период 2019-2020 годов. А за 10 месяцев 2021 года гостями полуострова уже стали 8,7 миллиона человек.