В Крыму вдыхаемую вакцину от COVID-19 испытали на "очеловеченных" мышах

Ученые Крымского федерального университета провели первые испытания разработанной ими вдыхаемой вакцины "Лассо" против коронавирусной инфекции на гуманизированных мышах. При этом наибольший эффект показала интраназальная вакцина: привитые ею грызуны перенесли COVID-19 значительно легче.

Испытания на гуманизированных мышах ученые считают принципиально важным этапом в исследовании вакцины. Ведь по сравнению с обычными кроликами, крысами и мышами, у генно-модифицированных мышей есть человеческий рецептор ACE2, который коронавирус, попадая в наш организм, поражает прежде всего.

- Несмотря на более острое начало заболевания у тех мышей, которых вакцинировали интраназально, дальнейшее течение болезни происходило с меньшими проявлениями патологических изменений, - рассказал заведующий кафедрой молекулярной генетики и биотехнологий Крымского федерального университета, доктор биологических наук Владимир Оберемок. - А к 30-м суткам морфологическая картина ткани легких по отдельным параметрам была сравнима с животными, которых ничем не заражали. Конечно, чем ближе мы к контрольной группе, которая не переживала болезнь, тем лучше. Это уже семимильный шаг в наших исследованиях.

Напомним, специалисты Крымского федерального университета начали работу над созданием оригинальной олигонуклеотидной вакцины от коронавируса, которая состоит из фрагмента нуклеиновой кислоты в форме лассо, в марте 2020 года. В декабре ученые сообщили о формировании специфических антител у животных на конструкции разработанной вакцины. Для эксперимента вуз закупил генно-модифицированных мышей на миллион рублей.