В порту Азова появятся новые мощности для хранения и перевалки битума

В порту Азова будет построена инфраструктура для хранения и перевалки битума. Новые логистические мощности обойдутся инвестору в полтора миллиарда рублей.

В настоящее время в азовском порту на нефтепродукты приходится примерно шестая часть в структуре грузооборота. По данным агентства PortNews, за девять месяцев этого года перевалка нефтепродуктов в денежном выражении достигла 1,241 миллиона тонн, увеличившись на 16 процентов.

В целом общий грузооборот морского порта Азова по итогам января-сентября 2021 года составил 7 миллионов 792 тысячи тонн, что на 9 процентов выше показателя соответствующего периода 2020 года. В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые, уголь и нефтепродукты. Перевалка зерновых возросла на 3 процента, до 5328 тысячи тонн, а угля - на 65 процентов, до 806 тысяч тонн.

Битум является одним из самых востребованных видов нефтепродуктов и успешно экспортируется за границу. Его используют при гидроизоляционных, дорожных и кровельных работах. Согласно исследованию маркетингового агентства ROIF Expert, совокупная стоимость российского рынка битума в 2021 году превысила показатели прошлого года на 65 процентов, а экспорт этого материала находится на рекордном уровне.

Нефтеналивные терминалы для перевалки битума будут модернизированы и в новороссийском порту. Это связано с тем, что транспортировать битум по автомобильным дорогам не всегда выгодно. Задержки на границах могут привести к порче товара. Морская перевалка гораздо надежнее. Ростовская область в этом плане имеет ряд преимуществ, в частности, наличие собственных производств строительного материала.

Например, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) уже семь лет успешно работает линия по выпуску дорожного битума мощностью 700 тысяч тонн готовой продукции в год. Компания "Газпром нефть" в апреле 2021 года начала возводить комплекс, где в год будут производить порядка 120 тысяч тонн полимерно-битумных вяжущих материалов.

Инвестор, строящий в Азове новые логистические мощности для перевалки нефтепродуктов, вложит в экспорт битума в общей сложности около шести миллиардов рублей. Для этого будет построен морской терминал в Турции и два танкера дедвейтом пять тысяч тонн. .

Тем временем

Морской порт Ростова с января по октябрь 2021 года сократил перевалку грузов на 13,3 процента. В порту было обработано 18,9 миллиона тонн грузов. В структуре грузооборота основное место занимают зерновые - 39 процентов, 33,8 процента - нефтепродукты, 11 процентов - уголь.

Грузооборот таганрогского порта за 9 месяцев 2021 года вырос на 6 процентов и составил 957,5 тысячи тонн. Перевалка металлов увеличилась на 77 процентов, до 303 тысяч тонн. Отрицательную динамику продемонстрировали насыпные и навалочные грузы - 498 тысяч тонн, что ниже показателя прошлого года на 23 процента.