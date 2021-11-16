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16.11.2021 23:15
Рубрика: Культура

В приложении Национальной электронной библиотеки появились оцифрованные книжные памятники

Текст: Константин Бахарев, Наталья Коротченко
Древние книги и рукописи теперь стали еще доступнее. В приложении "Свет" Национальной электронной библиотеки появились книжные памятники, которые можно читать не выходя из дома. Оцифровка проходит в рамках нацпроекта "Культура".

Например, на сайте библиотеки появился единственный в России экземпляр "Великопостных проповедей" 1497 года. Как в Астрахань попал этот сборник Джованни Аквиланского, изданный в Италии, неизвестно. Инкунабула (книги, выпущенные до 1500 года) хранилась в монастыре немецкого городка Рот. В Астрахани находятся три книги из него.

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"К нам эти издания привез, скорее всего, кто-то из иерархов, видимо служивший на границе с Европой и возглавивший затем Астраханскую епархию", - рассказала "РГ" научный сотрудник отдела редких книг и книжных памятников Астраханской областной научной библиотеки имени Н. К. Крупской Зоя Малометова. На руки "Великопостные проповеди" не дают. "Да это и не нужно,- говорит Зоя Малометова. - Книга интересна лингвистам, теологам, биографам, специалистам по книгопечатанию". Они могли увидеть инкунабулу, только приехав в Астрахань. Теперь этого не надо. Электронная книга передает даже желтизну старинных страниц.

Оцифровывают получившие статус книжных памятников издания и в Пермской государственной краевой библиотеке имени Горького. Одним из них стала "Триодь постная и цветная с евангельскими стихирами на крюковой ноте". Эта рукопись датируется второй половиной XVII. "Книга уникальная, - отметила завотделом редких книг краевой библиотеки Марина Шпакова. - Всего же благодаря нацпроекту "Культура" мы уже оцифровали более ста рукописей".

Это единственный в России экземпляр "Великопостных проповедей" 1497 года. Теперь каждый желающий может их читать в электронном формате. Фото: Максим Коротченко

В отделе редких книг краевой библиотеки хранится более 18 тысяч различных произведений, многие из них, как правило рукописи, написанные в старообрядческих общинах.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Пермский край ЮФО Астраханская область ПФО Пермский край Национальные проекты 2019-2024

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