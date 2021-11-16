В Россию из Абхазии завезли первые две тысячи тонн мандаринов

Мандариновый сезон набирает обороты. Так, в Россию из Абхазии импортировано примерно две тысячи тонн цитрусовых. Первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из соседней республики в середине октября. Об этом сообщила пресс-секретарь службы по городу Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

За последние выходные оформлено более 250 тонн цитрусовых. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение товаропотока примерно на 10 процентов. Как рассказал "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш, пока мало мандаринов вывезли за границу, однако массовый сбор урожая пока не начался - он стартует после 20 ноября.

- Сейчас идет сбор в частных хозяйствах, - уточнил Хагуш. - Прошлый год выдался урожайным - из Абхазии в России вывезли более 50 тысяч тонн, а в этом ожидается около 30 тысяч тонн.

Пока в Сочи стоимость абхазских мандаринов составляет 100-120 рублей за килограмм, но после начала массового ввоза цена на цитрусовые уменьшится.

Кроме мандаринов, предприниматели ввозят в Россию фейхоа, хурму и лимоны. Всего оформлено более 3,5 тысячи тонн сельхозпродукции. В сутки через таможенный пост МАПП Адлер проходит до 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенное оформление и контроль груза проводится в максимально короткие сроки.