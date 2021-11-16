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16.11.2021 10:30
Рубрика: Происшествия

В Волгограде разоблачили торговавшего QR-кодами врача

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде полицейские задержали терапевта одной из поликлиник за торговлю подложными сертификатами о вакцинации от COVID-19. 26-летний врач реализовал поддельных справок на 171 тысячу рублей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
QR-коды: Когда и где понадобится код и как будет работать система

Как сообщает пресс-служба СК региона, уголовное дело заведено по двум статьям УК России "служебный подлог" и "получение должностным лицом взятки".

В ходе предварительного расследования установлено, что будучи членом прививочной бригады подозреваемый получал взятки за выдачу сертификатов о вакцинации, внося в них заведомо ложные сведения. Неиспользованную вакцину терапевт уничтожал. От действий недобросовестного медицинского работника пострадали 27 мужчин и женщин.

Отметим, что по официальным данным, в Волгоградской области коронавирусной инфекцией болеют 14939 человек. С начала пандемии скончалось 4039 жителей региона.

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