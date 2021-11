Как аномальные жара и морозы влияют на экономику регионов

Ученые проанализировали, как аномальные температуры и осадки влияют на экономическую активность, занятость, распределение доходов и миграцию в регионах России. Над исследованием работали учение Гисенского университета имени Юстуса Либиха, Лейбниц-Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы (Германия) и Уральского федерального университета.

Как отметили в пресс-службе последнего, такая работа была проведена впервые. Статью опубликовали в The Review of Income and Wealth. В основе исследования - данные Росстата и Росгидромета за 2000-2015 годы.

Опираясь на статистику, ученые установили, что, например, долгая жара (от трех дней и выше 25 градусов) снижает валовый региональный продукт на душу населения. Десять дополнительных жарких дней в году приводят к падению валового регионального продукта на душу населения почти на два процента, что является ощутимым уроном. Отдельные жаркие дни на экономику сильно не влияют.

Более подвержены негативному воздействию аномальных температур нуждающиеся регионы. Из-за климатического давления на промышленность и сельское хозяйство появляются безработица, повышение цен и падение доходов. Однодневная жара и обычные осадки способствуют увеличению населения со средним достатком и их доходов. Это связано с концентрацией в бедных регионах сельскохозяйственных предприятий.

В богатых регионах однодневная жара приводит к спаду занятости в торговле, а затяжная - уменьшает число задействованных в обрабатывающей промышленности, но в обоих случаях ущерб незначителен. Оказалось также, что несколько последовательных жарких дней переносятся людьми и экономикой тяжелее, чем один еще более жаркий.

С морозами другая ситуация. Температуры ниже -23 градусов и сильные осадки в основном не оказывают влияния ни на региональный валовый продукт, ни на распределение доходов. В горнорудной промышленности и обрабатывающем производстве даже происходит некоторое увеличение занятости. Ученые предполагают, что это связано со специальными условиями труда в морозы и региональные нормы.

Исследователи отметили, что большое количество холодных дней должно давать России преимущество перед другими странами. Но за двадцатилетие, прошедшее с 1995 по 2015 год, среднее количество дней с температурой выше 25 градусов удвоилось. В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире в целом. Вероятно, эта тенденция сохранится. Значит, будет деградировать зона вечной мерзлоты, участятся серьезные наводнения и засухи. Территорий, благоприятных для жизни и производства, станет меньше, богатых регионов - тоже, а бедные будут еще беднее.