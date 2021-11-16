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16.11.2021 15:32
Рубрика: Общество

Курганские организации проверили на доброжелательность к ветеранам

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 261(8612)
В Кургане на входных дверях некоторых организаций и офисов появилась наклейка "Одобрено старшим поколением". Это значит, что гостям здесь рады, никто их не обидит и не нагрубит.
От отношения к клиентам во многом зависит, насколько активную мы ведем жизнь, особенно в пожилом возрасте. Фото: Татьяна Андреева/РГ От отношения к клиентам во многом зависит, насколько активную мы ведем жизнь, особенно в пожилом возрасте. Фото: Татьяна Андреева/РГ
От отношения к клиентам во многом зависит, насколько активную мы ведем жизнь, особенно в пожилом возрасте. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Акцию "Одобрено старшим поколением" запустил благотворительный фонд "Добрый город Петербург" в 2017 году. Идея простая: сделать магазины, кафе, кинотеатры, библиотеки, транспорт и другие общественные места доступными и удобными, а атмосферу - доброжелательной. От отношения к клиентам во многом зависит, насколько активную мы ведем жизнь, особенно в пожилом возрасте. Ведь наши бабушки и дедушки очень ранимы и восприимчивы. Одно неосторожно брошенное слово может вывести их из равновесия и уложить на больничную койку. Возможно, поэтому пенсионеры в основном домоседы, хотя каждый пятый, по данным исследователей, еще полон сил. Руководитель акции в Кургане Лилия Маслова приводит общероссийскую статистику: около семи миллионов людей в возрасте 65+ живут одни. 70 процентов из них замыкаются на доме и быте. Только 54 процента опрошенных время от времени "выходят в свет". Важно, чтобы в городе были места, где хочется провести встречу, посмотреть фильмы и спектакли, где персонал отнесется к гостям внимательно и уважительно. Есть идея даже создать специальную карту таких мест.

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Курганские серебряные волонтеры фонда "Вместе с нами" уже побывали в нескольких библиотеках, магазинах, парикмахерских, ателье одежды, кафе, аптеке, офисах Сбербанка и Единого расчетного центра, оценили условия и отношение к людям.

- Мы приходим как обычные посетители, - рассказывает волонтер Елена Шахова. - Если понравилось, как нас принимают, выдаем наклейку "Одобрено старшим поколением". Она никакого правового статуса не имеет, это скорее фирменный знак качества и дополнительный бонус для заведения. Если он есть, значит, можно доверять.

По словам Елены, не везде активистам рады. Например, хозяйка одной из парикмахерских запретила оценивать готовность обслуживать клиентов старшего поколения. Видимо, на то были причины. Зато в другом заведении общественнице сделали современную стрижку, дали рекомендации, как ухаживать за волосами. И стоимость услуги оказалась на 100 рублей меньше. Волонтеры с удовольствием вручили мастерам свою наклейку.

Неприятная история произошла в маршрутном автобусе, следующем в микрорайон Увал, где обустроена тропа здоровья. Серебряные волонтеры обычно добираются до нее на автобусе. Но в последний раз водитель проехал мимо тропы. Заявил, что официально там остановки нет. Пришлось бабушкам возвращаться к нужному месту пешком. Настроение испорчено. А ведь можно было эту проблему решить по-другому. Например, из уважения к пожилым пассажирам остановиться, но предупредить: завтра, к сожалению, уже не получится.

К счастью, доброжелательных людей в Кургане все-таки больше, а значит, знак "Одобрено старшим поколением" будет встречаться чаще.

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