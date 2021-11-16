На Урале женщина и двое детей погибли при взрыве газа в частном доме

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и двух детей при пожаре в одном из частных домов Копейска. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание бытового газа, сообщили в следственном управлении СК региона.

- Вчера днем в одном из частных домов города Копейска при тушении пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела местной жительницы и ее детей: 4-летнего мальчика и полуторагодовалой дочери, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Принято решение о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Как сообщили в прокуратуре региона, пожар произошел в частном доме садового товарищества "Станкостроитель-3". Причиной стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

- В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов предстоит проверить соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Также будет дана оценка профилактической работе с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности.

Предварительно стало известно, что незадолго до пожара в доме печное отопление было заменено на газовое. По делу назначены несколько экспертиз.