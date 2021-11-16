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16.11.2021 12:12
Рубрика: Происшествия

Падение Ил-18 в Свердловске: Как произошла страшнейшая авиакатастрофа СССР

Текст: Анна Ласточкина (Екатеринбург)
16 ноября 1967 года в Свердловске разбился самолет Ил-18. Погибли все, кто был на борту, - 107 человек. Как произошла трагедия, о которой не писали в прессе, и как пытались найти ее причину?
Фото: Роман Денисов/РИА Новости Фото: Роман Денисов/РИА Новости
Фото: Роман Денисов/РИА Новости

В тот день опытный пилот первого класса капитан воздушного судна Юрий Абатуров должен был выполнить рейс по новому популярному маршруту Ленинград - Свердловск - Ташкент. Загрузка была полной - как всегда на этом рейсе. В десятом часу вечера Ил-18 взлетел в аэропорту Кольцово, чтобы продолжить полет до Узбекистана. Через тридцать секунд самолет резко накренился, задел крылом возвышенность за Сибирским трактом и рухнул на землю, пишет KP.Ru.

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Аэропорт закрыли для полетов до утра. На месте падения работали спасатели, милиция, пожарные. Но удар о землю был такой страшной силы, что со многих сорвало одежду, вспоминал водитель из Уральского управления гражданской авиации Виктор Ломков, который был на месте ЧП. Оказывать помощь было уже некому.

На утро после катастрофы из Москвы приехала комиссия, которая должна была установить причину падения: "черных ящиков" тогда не было. Нужно было разобраться опытным путем - попробовать повторить на другом Ил-18 роковой взлет. Возглавлял комиссию заместитель министра авиации Александр Быков. Также в нее входили работники завода-изготовителя самолета и летчики-испытатели. Один из последних выполнил опасный крен, примерно на 40 градусов, однако самолет и после этого остался в воздухе. В ходе испытаний траекторию Ил-18 повторяли так точно насколько это было возможно, но понять причину падения не удалось.

Осталось несколько версий. По одной из них, возвращавшиеся на самолете домой дембели случайно подорвали дымовую шашку, которую прихватили в качестве сувенира на память об армии. По другой версии, была неисправна техника в самолете. Возможно, причина была в двигателе, который налетал 40 часов. А, возможно, не сработала автоматика.

Погибших пассажиров хоронили на Сибирском кладбище. Членов экипажа - на кладбище в Кольцово. Спустя 30 лет здесь установили памятник жертвам трагедии.

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