Почему уральцам пришлось спасать деревья после благоустройства парка

До первого снега жители Среднеуральска пытались спасти от удушья реликтовые сосны, испокон веков растущие на берегу озера Исетского. Десятки горожан с лопатами выходили на субботники. Работа не из легких - освобождать корневые шейки деревьев от наваленных вокруг камней, глины и отравленной земли. Сосны фактически замуровали в новую "почвенную подстилку" при благоустройстве любимого места отдыха горожан - Приозерного парка.

Спасательная операция

- То, что набросано у деревьев, почвой назвать язык не поворачивается - мусорная земля вперемешку с каменными валунами, - возмущенно говорит местная жительница Анна Пеккер, оттаскивая на наших глазах от сосны камни с кусками железной арматуры. - Каждый знает: нельзя засыпать прикорневую шейку дерева даже землей - это приведет к гибели растения. А тут не просто припорошили стволы черноземом, а закатали, как в саркофаг, на метр в опасный грунт.

Анна - одна из первых, кто занялся спасением сосен. Вначале активисты писали обращения в прокуратуру, министерства, губернатору с просьбой обратить внимание на нарушения при благоустройстве зеленой зоны. В ответ получали отписки и заверения, что все делается законно. Когда комиссия без малейших замечаний приняла работу подрядчика, горожане запустили акцию "Сосноспасение". По рекомендации ученых-биологов откапывали землю как минимум в диаметре метра от дерева и на глубину не менее полуметра, пока не доходили до шейки ствола. Понятно, что земляные работы дались нелегко. Анна после первого же "махания лопатой" едва разогнула спину, но в следующие выходные ряды борцов выросли: среднеуральцы приходили в парк целыми семьями - от ветеранов до детей.

Изначально против работ по благоустройству никто не возражал. Более того, когда несколько лет назад на официальном сайте горадминистрации появился проект преображения, все единодушно высказались за. Картинки ухоженных дорожек среди стройных сосен, спортивных и игровых площадок, террасы на высоком утесе для обзора окрестностей до сих пор можно найти на официальном портале. И они действительно радуют глаз. Тем более что место, где расположен парк, уникально. Когда-то территория относилась к зоне реликтовых лесов - большинству сосен на скале около сотни лет, под кронами по весне вырастал первоцвет. Но город разросся, и лес перешел в статус парковой прибрежной территории. Место отдыха долго оставалось диким и неухоженным, а горожанам хотелось комфорта. Когда в 2020 году проект реконструкции парка включили в федеральную программу, среднеуральцы не скрывали радости. Тем более что суммы закладывались серьезные - до 60 миллионов рублей, львиная доля - из государственного и областного бюджетов.

Деревья стонут

Но, когда в лес заехали трактора и бульдозеры, жители схватились за сердце.

- Я буквально слышала, как стонут сосны, когда с них сдирали кору, вывозили землю, а затем заливали живое раствором, - поделилась пенсионерка Тамара Семеновна.

Вместо гравийных дорожек между деревьями появились бетонные тропы. Изменения в проекте строители объясняли просто: дольше прослужат.

- Здесь большой перепад высот. При первом же ливне или таянии снега все просто сползло бы по склону вместе с осадками. А скальный грунт обеспечит несущую способность. К тому же наши мастера готовы работать фигурно, - аргументировал новый подход к благоустройству руководитель подрядной организации Аркадий Тепляков.

С высоты бетонные тропы напоминают огромного удава. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Фигуры впечатляют. Бетонные тропы огибают чуть ли не каждую сосну, въедаясь в корни. С высоты ближайших многоэтажек они напоминают огромного удава. Строители сняли плодородный дерн, выкорчевав и мох, и первоцвет, и молодую поросль. Затем завезли для отсыпки основ дорожек 3600 кубометров (180 самосвалов) гранитных валунов, залили все это бетоном. В итоге монолитные тропы "взлетели" над землей и стволами сосен примерно на полметра. Чтобы выровнять ландшафт, на лесные поляны вывалили и утрамбовали тракторами около трех кубометров земли, привезенной, как утверждают местные жители, с очистных сооружений города.

- Фактически сосны лишили возможности дышать и получать влагу. Корневая система дерева устроена так, что ей необходим доступ к кислороду и воде через почвенный дерн. Он формируется десятилетиями и представляет собой сбалансированную экологическую систему. А тут все покрыли коркой некой субстанции, которую и почвой назвать сложно. От такого стресса даже взрослые деревья вряд ли смогут отойти. Они будут медленно засыхать, умирать стоя, что заметно уже сейчас, - составила неблагоприятный прогноз ведущий научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Мария Ермакова.

На самом деле при благоустройстве природных и городских парков всегда применяются крайне щадящие для почвы и деревьев методы. Асфальт и бетон под строгим запретом, в крайнем случае - гравийное или дощатое покрытие, объясняют ученые. Обязательно исследование состояния каждого дерева, его индивидуальная привязка к проекту - так называемая подеревная топосъемка. Все эти процедуры законодательно закреплены.

Нарушили все запреты

В том, что лес необходимо спасать, сейчас уверены не только горожане, но и власти Среднеуральска. Недавно город возглавил новый мэр, и администрация поддержала активистов, обратившись в прокуратуру и природоохранные ведомства, причем с документами на руках. По заказу мэрии была проведена экспертиза грунта, завезенного в парк для выравнивания ландшафта. Эксперты взяли пробы с нескольких участков. Их вывод неутешителен: "По результатам испытаний установлено, что пробы почвы относятся к категории загрязненных. Зафиксированы превышения по веществам 1-го класса опасности - мышьяк и цинк, 2-го класса опасности - медь. По классификации - отходы 4-го класса опасности".

То есть народная версия, что реликтовые сосны завалили землей с очистных сооружений, выглядит правдоподобной. По санитарным нормам такой грунт запрещено использовать в местах отдыха, на детских, спортивных площадках, вблизи водоемов. При проведении работ фактически игнорировались все запреты, причем нарушения оплачены из бюджета: таким образом подрядчик освоил пусть не все 60 миллионов, но как минимум треть этой суммы.

Сейчас ущерб, нанесенный природе, оценивают специалисты УрРО РАН. Эксперты сходятся во мнении: для восстановления экосистемы необходимо освободить стволы деревьев, собрать и вывезти всю опасную землю, а также покрыть территорию плодородным слоем. Но парадокс в том, что вкладываться в восстановительные работы (а это не менее двух миллионов рублей) без распоряжения судебных или надзорных органов городские власти пока не могут. Официально это будет считаться нецелевым использованием бюджетных средств.

На зиму парк планируют закрыть для посещения, не столько из-за сосен, сколько из-за опасности скользких бетонных дорожек. О расследовании и поиске виноватых в печальных последствиях благоустройства речи пока не идет. Но горожане все-таки надеются, что по весне им не придется опять браться за лопаты и на носилках выносить отравленную землю.

Прямая речь

Мария Ермакова, замглавы Среднеуральска:

- Мы обратились с запросом во все надзорные органы: что делать, вывозить грунт или каким-то образом нейтрализовать вредное воздействие содержащихся в нем элементов. Решение должны принять специалисты, а мы - получить прямые указания. В расходах бюджета не заложена статья на устранение негативного влияния или вывоз отходов 4-го класса опасности. Если появится предписание устранить, конечно, исполним. Корректировать бюджет возможно по решению Думы.