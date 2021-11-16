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16.11.2021 10:21
Рубрика: Власть

Президент назначил главу Ямала главным по молодежной политике в Госсовете

Текст: Елена Панова
Владимир Путин внес изменения в Указ о вопросах Госсовета России. Главой комиссии по направлению "Молодежная политика" президент назначил губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Между тем, как отмечают аналитики, большой неожиданностью это решение не стало. На Ямале сегодня разработана стройная стратегия и тактика в отношении молодежи. Причем, что важно, не закостенелая, не формальная. Она исходит из интересов молодежи. Дмитрий Артюхов много встречается с молодыми и подростками, чувствует, какими интересами они живут и какие у них проблемы. И этот ценный опыт готов транслировать и на федеральный уровень.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Больше 800 вопросов поступило главе Ямала в ходе прямого эфира

- Губернатор ЯНАО во главе комиссии Госсовета - свидетельство того, что Дмитрий Артюхов, самый молодой губернатор России, адекватно выстраивает работу с молодежными группами региона. Думаю, Кремль рассчитывает на то, что Артюхов сможет эффективно использовать этот опыт и на федеральном уровне, - прокомментировал "РГ" новое назначение генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. -Вообще на Ямале заметна инновационная активность. В регионе утвердился современный стиль менеджмента, обусловленный прежде всего деятельностью губернатора.

Сам Дмитрий Артюхов в свою очередь так откликнулся на решение главы государства.

-Благодарен президенту за оказанное доверие. За молодежью - будущее нашей страны, именно она продолжает развивать ее и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создавать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми - важнейшая стратегическая задача.

Как рассказали "РГ" в правительстве региона, сегодня на Ямале по поручению главы округа реализуется комплексная программа по поддержке молодежи. В нее входят как федеральные, так и собственные региональные проекты. За последние три года, а именно за то время, когда регионом стал руководить Дмитрий Артюхов, число участников детских и молодежных объединений увеличилось почти на четверть. Больше чем на треть за последний год выросло число молодых участников добровольческого движения. В него входят такие объединения, как Волонтеры-медики, Волонтеры Победы, отряд "Лиза Алерт", экологический отряд "Зеленая Арктика". Власти постоянно на связи с добровольцами, поддерживают и помогают им.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На Ямале открыли уже девятнадцатый детский сад за год

2021 год губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом талантов. Ямал - один из первых регионов страны, где началось создание арт-резиденций - современных пространств для творчества молодых. Решение о создании целой сети подобных креативных площадок в стране в целом было принято на арт-кластере "Таврида". Пилотным проектом стал "Полярис" в Салехарде. В ближайшие два года арт-резиденции появятся в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Кроме того, на Ямале приняли решение о запуске программы реновации объектов для молодежи.

Очень много новаций на Ямале введено в образовательной сфере. Так, введены образовательные сертификаты, которые позволяют старшеклассникам проходить интенсивы с преподавателями ведущих вузов страны, детям и их педагогам выплачиваются премии в 100 тысяч рублей за получение 100 баллов на ЕГЭ и от 15 до 300 тысяч рублей - за достижения на Всероссийской олимпиаде школьников. Все больше талантливых детей выезжают на стажировки в лучшие образовательные центры страны, такие как "Сириус", "Иннополис".

При этом одно из самых важных направлений в регионе - патриотическое воспитание детей и молодежи. Например, в регионе выделяются гранты для поисковых отрядов. Округ организует поездки для ребят в города-герои, на места сражений Великой Отечественной.

В этом году на Ямале пройдет Форум молодых лидеров стран Арктического совета ICE, предполагается, что в нем примут участие представители восьми стран Арктического совета. А в следующем - округ примет Международный фестиваль молодежи коренных народов Арктики.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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