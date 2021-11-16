Президент назначил главу Ямала главным по молодежной политике в Госсовете

Владимир Путин внес изменения в Указ о вопросах Госсовета России. Главой комиссии по направлению "Молодежная политика" президент назначил губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Между тем, как отмечают аналитики, большой неожиданностью это решение не стало. На Ямале сегодня разработана стройная стратегия и тактика в отношении молодежи. Причем, что важно, не закостенелая, не формальная. Она исходит из интересов молодежи. Дмитрий Артюхов много встречается с молодыми и подростками, чувствует, какими интересами они живут и какие у них проблемы. И этот ценный опыт готов транслировать и на федеральный уровень.

- Губернатор ЯНАО во главе комиссии Госсовета - свидетельство того, что Дмитрий Артюхов, самый молодой губернатор России, адекватно выстраивает работу с молодежными группами региона. Думаю, Кремль рассчитывает на то, что Артюхов сможет эффективно использовать этот опыт и на федеральном уровне, - прокомментировал "РГ" новое назначение генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. -Вообще на Ямале заметна инновационная активность. В регионе утвердился современный стиль менеджмента, обусловленный прежде всего деятельностью губернатора.

Сам Дмитрий Артюхов в свою очередь так откликнулся на решение главы государства.

-Благодарен президенту за оказанное доверие. За молодежью - будущее нашей страны, именно она продолжает развивать ее и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создавать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми - важнейшая стратегическая задача.

Как рассказали "РГ" в правительстве региона, сегодня на Ямале по поручению главы округа реализуется комплексная программа по поддержке молодежи. В нее входят как федеральные, так и собственные региональные проекты. За последние три года, а именно за то время, когда регионом стал руководить Дмитрий Артюхов, число участников детских и молодежных объединений увеличилось почти на четверть. Больше чем на треть за последний год выросло число молодых участников добровольческого движения. В него входят такие объединения, как Волонтеры-медики, Волонтеры Победы, отряд "Лиза Алерт", экологический отряд "Зеленая Арктика". Власти постоянно на связи с добровольцами, поддерживают и помогают им.

2021 год губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом талантов. Ямал - один из первых регионов страны, где началось создание арт-резиденций - современных пространств для творчества молодых. Решение о создании целой сети подобных креативных площадок в стране в целом было принято на арт-кластере "Таврида". Пилотным проектом стал "Полярис" в Салехарде. В ближайшие два года арт-резиденции появятся в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Кроме того, на Ямале приняли решение о запуске программы реновации объектов для молодежи.

Очень много новаций на Ямале введено в образовательной сфере. Так, введены образовательные сертификаты, которые позволяют старшеклассникам проходить интенсивы с преподавателями ведущих вузов страны, детям и их педагогам выплачиваются премии в 100 тысяч рублей за получение 100 баллов на ЕГЭ и от 15 до 300 тысяч рублей - за достижения на Всероссийской олимпиаде школьников. Все больше талантливых детей выезжают на стажировки в лучшие образовательные центры страны, такие как "Сириус", "Иннополис".

При этом одно из самых важных направлений в регионе - патриотическое воспитание детей и молодежи. Например, в регионе выделяются гранты для поисковых отрядов. Округ организует поездки для ребят в города-герои, на места сражений Великой Отечественной.

В этом году на Ямале пройдет Форум молодых лидеров стран Арктического совета ICE, предполагается, что в нем примут участие представители восьми стран Арктического совета. А в следующем - округ примет Международный фестиваль молодежи коренных народов Арктики.