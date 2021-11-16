В Югре студентам-медикам за помощь больным COVID-19 выплатят премии

Второй год отечественная система здравоохранения работает с невероятной нагрузкой. В приоритете - борьба с коронавирусом, но и в плановой помощи нуждающимся не отказывают. Чтобы разгрузить опытных специалистов, в Югре, например, на практику в медучреждения в течение двух последних месяцев 2021-го года направят 177 студентов-медиков, среди которых 96 ординаторов, остальные - старшекурсники.

Это число неслучайно - такова потребность в медперсонале. На работу в непростых условиях должны настроиться обучающиеся в Нижневаторвском медколледже, Ханты-Мансийской медакадемии и Сургутском госуниверситете. Добровольцев намерены поддержать рублем - соответствующее постановление о предоставлении выплат молодежи на днях приняло окружное правительство под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Как пояснили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры, для студентов колледжей (специальности "Сестринское дело" и "Лечебное дело") и вузов (специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия") выплата составит 820 рублей в день, для ординаторов - 1370 рублей в день. Таким образом, за два месяца помощи врачам с ковидом первые могут получить более 30 тысяч рублей, а вторые - более 50 тысяч.

Напомним, что активными помощниками врачам и соцработникам в Югре стало сообщество волонтеров-медиков. Ребята уже не раз доказали эффективность своей работы: они проводят патронаж пожилых людей на самоизоляции, доставляют им лекарства, дежурят на горячих линиях и в пунктах вакцинации, отметила региональный координатор Ханты-Мансийского отделения Всероссийского движения "Волонтеры-медики" Евгения Черенкова.