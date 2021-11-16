РФ возобновит полеты в Аргентину, Бразилию, Бангладеш, Коста-Рику и Монголию

Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с пятью странами. Речь идет об Аргентине, Бразилии, Бангладеш, Коста-Рике и Монголии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В четыре страны будут летать по два рейса в неделю (маршруты Москва - Буэнос-Айрес, Москва - Рио-де-Жанейро, Москва - Сан-Хосе и Москва - Дакка). В монгольскую столицу Улан-Батор - три рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

Кроме того, с 1 декабря Россия снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, а также в Мексику и Катар. С той же даты будут запущены дополнительные рейсы в Италию, Вьетнам, Киргизию, Казахстан и Азербайджан.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что из пяти вновь открытых стран в качестве туристических направлений можно говорить только об Аргентине и Бразилии. "В Коста-Рику и Бангладеш ранее из России прямых рейсов не было вообще, таким образом, открытие этих двух направлений имеет пока минимальное значение для туризма", - пояснили в АТОР.

В АТОР также отметили важность запуска чартерных рейсов на Кубу, а также в Мексику и Катар. "Куба и Мексика давно принимают российских туристов. Это туроператорские направления, куда летают самолеты авиакомпаний, аффилированных с туроператорами. Теперь для них открывается больше возможностей по увеличению объема перевозки, логично предположить, что цены на туры на Кубу и в Мексику снизятся", - пояснили в АТОР.

В случае с Катаром российским туристам следует помнить о том, что в стране действует ряд ограничений - по прилете туристам нужно делать анализ на COVID-19. При этом до получения результатов привитых туристов ждет двухдневный карантин в отеле, а не прошедших курс вакцинации - семидневный.