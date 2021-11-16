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16.11.2021 13:12
Рубрика: Общество

В древней столице Армении найден самый восточный римский акведук

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совместная археологическая миссия Национальной академии наук Республики Армения и Мюнстерского университета (Германия) при проведении раскопок в городе Арташат обнаружила остатки римского арочного акведука, предположительно, построенного во времена императора Траяна.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Archaologischer Anzeiger, а краткий отчет о нем приводится на сайте Мюнстерского университета. Сообщается, что раскопки были проведены еще в 2019 году, но только сейчас завершен анализ находок и представлено их описание.

Исследование проводилось в городе Арташат, который в древности носил греческое название Артаксата и был столицей.

"Мы обнаружили монументальный фундамент - свидетельство недостроенного моста-акведука, построенного римской армией между 114 и 117 годами нашей эры, - объясняет профессор Ахим Лихтенбергер. - В то время Артаксате суждено было стать столицей римской провинции в Армении".

По его словам, постройка относится к тому периоду времени, когда Римская империя достигла пика своего развития. Произошло это при Траяне, который был императором Рима с 98 по 117 годы нашей эры. В то время римляне пытались включить Армению в состав своей империи в качестве провинции. Новая находка археологов доказывает, что это были серьезные и долгосрочные планы.

"Запланированное и частично завершенное строительство акведука в Артаксате показывает, сколько усилий было приложено за очень короткий промежуток времени", - отмечает Ахим Лихтенбергер.

К слову, впервые при проведении таких раскопок в Армении археологи использовали междисциплинарную комбинацию исследовательских методов. Кое-что они позаимствовали у геофизики и геохимии. В частности, впервые территория эллинистического периода этого города была исследована при помощи геомагнитного радара.

Фото: Археологический центр Псковской области
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Специальный прибор помог сканировать исследуемый участок и выявить аномалии под землей. Полученные данные легли в основу создания трехмерной модели. По сути, ученым сразу, без проведения раскопок, удалось увидеть, что именно скрыто под поверхностью. Геомагнитное исследование и указало на существование недостроенных или разрушенных опор акведука. К слову, это оказался самый восточный римский акведук из известных науке.

"Мы также использовали спутниковые снимки и инфракрасные снимки с дрона, чтобы визуализировать направление колонн акведука, - говорит соавтор исследования доктор Мкртич Зардарян из Института археологии и этнографии Национальной академии наук. - Мы реконструировали запланированный курс акведука с помощью компьютерного анализа на пути между возможными источниками воды и местом назначения".

Кроме того, был исследован состав известкового раствора, использованного при строительстве акведука. Он оказался типичным для Древнего Рима. Изначально анализ образцов грунта показал, что акведук был построен между 60 и 460 годами нашей эры. Несмотря на столь большой временной интервал, дальнейшие исследования привели экспертов к выводу, что объект все-таки был построен в период правления императора Траяна, причем строительство заняло всего несколько лет.

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