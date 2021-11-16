Rolex представляет часы Oyster Perpetual Explorer нового поколения в корпусе 36 мм - это возврат к размеру оригинальной модели, выпущенной в 1953 году вслед за первым покорением Эвереста (8848 м) Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем.

С 1930-х годов Rolex экипировала часами Oyster экспедиции в Гималаи, среди которых была и эта. Компания рассматривала планету как испытательную лабораторию, проверяла свои часы в реальных условиях и совершенствовала их.

Explorer нового поколения - биколорная модель в стиле Rolesor (комбинация стали Oystersteel и желтого золота). На черном лаковом циферблате характерные цифры 3, 6 и 9. Индикация Chromalight - синее свечение в темноте указателей и стрелок - поддерживается дольше благодаря инновационному люминесцентному веществу. Часы оснащены новейшим калибром 3230, выпущенным в прошлом году. Модель сертифицирована как сверхточный хронометр Rolex, что гарантирует исключительно высокую точность хода (погрешность -2 /+2 секунды в день).