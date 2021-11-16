Росгвардии предложили охранять детсады и школы

Нередко школы и детсады охраняют неподготовленные граждане, которые в случае беды только и могут сделать, что нажать кнопку тревоги. Функции охраны депутаты предлагают взять на себя Росгвардии. Обращение на эту тему отправила в ведомство первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Инициатива была подготовлена фракцией "Справедливая Россия - За правду", депутат просит директора Росгвардии Виктора Золотова ее оценить. Лантратова указала, что усилить охрану образовательных учреждений необходимо для недопущения повторения трагедий, подобных произошедшей в мае в Казани. Напомним, что тогда бывший ученик гимназии № 175 устроил в ней стрельбу.

Речь идет об охране дошкольных организаций, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

По словам парламентария, фактически охранные функции выполняют не профессиональные охранники, а граждане без лицензии и подготовки. "За те несколько минут, пока полиция приедет на помощь, может произойти непоправимая трагедия", - отметила депутат в обращении. По ее словам, охрана детей и педагогов требует не просто тревожной кнопки, а целого комплекса мер безопасности, обеспечиваемого специализированным ведомством.