Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией на две недели

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно", - сообщили в оперштабе, на данные которого ссылается ТАСС.

Напомним, авиасообщение с Танзанией было приостановлено с 15 апреля 2021 года на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. При этом Танзания стала одним из первых направлений, которое открылось для российских туристов в августе 2020 года после ввода ограничительных мер.

Минувшим летом в стране стартовала массовая прививочная кампания от COVID-19. По расчетам местных властей, это должно стать для иностранцев гарантией безопасности отдыха здесь.