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16.11.2021,  
10:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские беспилотники смогут работать через зарубежные спутники

Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин

Российские беспилотники "Орион" смогут работать через зарубежные спутники. Речь идет о тех дронах, которые приобретают иностранные заказчики.

Фото: Ростех / youtube.com
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Об этом на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 сообщил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков, пишет ТАСС. Он отметил, что в ближайшие годы зона обслуживания и возможного применения беспилотников расширится: в России на высокоэллиптической орбите развернут дополнительные космические аппараты, они и обеспечат покрытие северных широт и приполярных областей. Именно эти каналы в будущем можно будет использовать разработчикам беспилотных комплексов и других роботизированных систем.

Сергей Богатиков сообщил, что уже проводились испытания спутниковой связи с помощью орбитально-частотного ресурса нескольких космических аппаратов на геостационарной орбите. Происходило это следующим образом: бортовая антенна на беспилотнике и наземном пункте управления направляется на спутник, и через него происходит общение, передается необходимая информация, команды управления, телеметрия.

"РГ" уже писала о том, что беспилотный летательный аппарат "Орион" может получить спутниковый терминал, который позволит управлять дроном и получать от него информацию практически из любой точки мира. Беспилотник предлагают на экспорт с системой спутниковой связи.

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