РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат

Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и бездомные могут получить помощь с оформлением документов в московском центре "Ангар спасения", а затем сделать прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации. Об этом заявила социальный работник "Ангара спасения" Татьяна Залесская. Так же она подчеркнула, что при содействии Русской православной церкви "Ангар спасения" поможет бездомным получить сертификат о вакцинации.

"Если человек хочет вакцинироваться, он может прийти в любой пункт вакцинации, если нет документов - то нет, но мы помогаем восстанавливать паспорта, - сказала Татьяна Залесская. - Если у человека есть желание сделать прививку, то он может это сделать. Мы поможем".

Ранее православная служба помощи "Милосердие" при РПЦ не раз сообщала о том, что в "Ангаре спасения" все чаще регистрируется и растет число обращений от трудовых мигрантов из регионов России и стран СНГ, потерявших работу в Москве. Они просят помочь доехать домой или устроиться на работу. В основном среди посетителей центра - мужчины трудоспособного возраста, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Справка "РГ"

"Ангар спасения" - один из 27 социальных проектов православной службы помощи "Милосердие". Всем, кто оказался в беде - детям-сиротам, людям с инвалидностью, больным, малоимущим, одиноким матерям, бездомным - всем доступна не только гуманитарная и медицинская помощь, но помощь юристов, психологов и других специалистов.

Адрес "Ангара спасения" - г. Москва, метро Таганская, улица Николоямская, 55.

Телефон дежурного +7 926 158 07 58.