Счетная палата указала на недостатки системы ОМС

Российская система обязательного медицинского страхования недостаточно эффективна, говорится в отчете счетной палаты.

Аудиторы отметили несовершенство территориальных программ ОМС, в которых часто не учитываются возможные затраты на сверхплановые объемы медицинской помощи. Все это приводит к формированию задолженности территориальных фондов обязательного медицинского страхования, которая постоянно растет. Только отдельные регионы учитывают сверхплановые объемы медицинской помощи в статистике, следует из отчета.

Это связано также с тем, что источник финансирования сверхплановых объемов медицинской помощи по ОМС при нехватке средств нормированного страхового запаса законодательно не определен. В среднем недофинансирование составляет около 92 млрд рублей. Недостатки нормативных правовых актов, регулирующих способы оплаты и формирование тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС, приводят к тому, что тарифы в регионах на похожие медуслуги могут существенно отличаться.

Помимо этого, не по всем заболеваниям (группам заболеваний), входящим в ОМС, разработаны стандарты оказания медицинской помощи, которые применяются для расчета тарифа на ее оплату. В тарифах не учитываются медицинские изделия, имплантируемые в организм человека. Не урегулирован порядок финансирования медицинской помощи застрахованным гражданам, которые обратились за ней в больницу или поликлинику в другом регионе.

Аудиторы считают, что способ оплаты по подушевому нормативу без учета показателей результативности не стимулирует медицинские организации к повышению качества медуслуг. Не способствует сбалансированности системы ОМС и низкая конкуренция между медицинскими организациями различных форм собственности. Например,в ней ограничено участие частных медицинских организаций. Недостаточно прозрачный порядок распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями.

Действующая система ОМС также не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании им медпомощи на дому. "В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможность достижения целей по снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения", - обратила внимание заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова.

"Важно обеспечить полноту системы стандартов оказания медицинской помощи, используемых при формировании тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС", - заключила она.