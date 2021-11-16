Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов

Покупателей QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса можно освобождать от уголовной ответственности при условии активного сотрудничества со следствием, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Ранее замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что собирается направить в правительство запрос с предложением "амнистии" для тех, кто купил QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но впоследствии все же решил сделать прививку.

"Прощать нельзя тех, кто продает поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо. Я абсолютно поддерживаю идею такой "амнистии", - сказал Башкин РИА Новости.

Сенатор подтвердил, что по Уголовному кодексу состав преступления в действиях покупающих поддельные документы есть, но добавил, что их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность и свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии. По его мнению, таких граждан необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников и тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться.

Башкин признал, что законодательство в сфере борьбы с пандемией коронавируса придется неоднократно совершенствовать. Например, есть сложности с определением иммунного статуса граждан, которые перенесли болезнь "на ногах" и не обращались к врачу.