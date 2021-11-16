Серия Montblanc Great Characters Enzo Ferrari посвящена автогонщику, предпринимателю и основателю гоночной команды Scuderia Ferrari, а впоследствии и одноименной марки автомобилей.
Montblanc Great Characters Enzo Ferrari.
Оттенок драгоценной смолы на колпачке и корпусе пишущих инструментов навеян знаковым цветом Ferrari - Rosso 70 Anni.
На перо из золота с рутениевым покрытием нанесена гравировка в виде рулевого колеса знаменитого автомобиля Ferrari 250 GTO и слово Pilota (итал. "пилот") - одно из прозвищ самого Феррари.