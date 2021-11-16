Шойгу переговорил по телефону с министрами обороны Азербайджана и Армении

Во вторник вечером Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном.

"Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали", - отметили в Минобороны РФ.

Известно, что в последние дни там звучат выстрелы - участники застарелого конфликта в Нагорном Карабахе обмениваются артиллерийскими ударами. И при этом обвиняют друг друга в новом витке напряженности на границе двух государств.

В нашем оборонном ведомстве подчеркнули, что Сергей Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.