Шойгу проверит части Западного военного округа

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Воронежскую область для инспекции частей и соединений Западного военного округа.

В Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства заслушает доклады командования ЗВО о развитии в регионе военных гарнизонов. Министра также интересует ход оснащения местных воинских частей перспективными комплексами вооружения. Еще один вопрос, который в процессе инспекции проверит Шойгу, - как в округе идет строительство объектов военной и социальной инфраструктуры.

Планируется, что во время рабочей поездки министр обороны встретится с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.