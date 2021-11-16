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16.11.2021 21:30
Рубрика: Культура

Швыдкой: Все живет в нескончаемом потоке реакций на окружающий мир людей

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
Спектакль "Война и мир", завершенный Римасом Туминасом в начале ноября 2021 года, войдет в историю Театра им. Евг. Вахтангова не только потому, что премьера была приурочена к его 100-летнему юбилею. Разумеется, магия чисел всегда подогревает ожидания, но смею полагать, мало кто мог себе представить насколько мощным окажется это художественное высказывание режиссера, четырнадцать лет назад возглавившего легендарный коллектив. Насколько существенным для современного российского театра.

Этот спектакль заставляет вспомнить знаменитое рассуждение Вл.И. Немировича-Данченко о том, что можно построить технически обустроенный театр, в котором без талантливого режиссера и труппы все равно не родится никакого искусства, а могут выйти на площадь три артиста, расстелить коврик и околдовать зрителей магией театрального творчества. Но для понимания случившегося в вахтанговской версии "Войны и мира" этого рассуждения явно недостаточно. После недавней реконструкции сцены Театр им. Евг. Вахтангова оснащен новейшими технологиями, которые позволяют удивлять практически любыми визуальными чудесами, что так искушают современных постановщиков. Однако, владея несметным богатством сценической машинерии, света, звука, всеми возможностями современного компьютерного дизайна, Р. Туминас завораживает эстетикой "бедного театра".

Фото: Московский Драматический театр под руководством А. Б. Джигарханяна
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Богач сознательно становится аскетом, открывая театральную мощь "жизни человеческого духа", то непреходящее существо наследия К.С. Станиславского и его учеников, что и поныне не утратило своей актуальности. "Война и мир" - это творческий манифест режиссера, которому оскорбительна мельтешня немалого числа нынешних служителей Мельпомены и Талии, усматривающих в любом спектакле лишь повод для устройства остроумного капустника, переходящего в светское мероприятие. Он сконцентрирован на важнейших проблемах человеческого бытия, раскрывая их с той неслыханной простотой, которая приходит к большим мастерам в пору мудрой творческой зрелости, после того, как они успели прожить яркую и сложную жизнь, сумели заглянуть в бездну небытия и отшатнуться от нее.

Он дарует роскошь общения с героями на распахнутых подмостках, создавая прозрачные театральные образы лишь с помощью меняющихся темпоритмов, то сжимающих, то разжимающих пружину актерского существования. У каждого здесь есть крупный план, но режиссер избегает стоп-кадров. Здесь все живет, движется, существует в нескончаемом потоке реакций на окружающий мир людей, увлекаемых водоворотом войны и мира.Сцены первого бала Наташи Ростовой и Бородинской битвы с предельной ясностью открывают то эстетическое и этическое послание, которое дорого Р. Туминасу и в его диалоге с публикой, и в его обращении к небесам. Он хорошо знает, что ни один стоящий театральный режиссер не может вести разговор с высшими силами, минуя актеров и зрителей.

В сценах бала и битвы, как и во всех других эпизодах спектакля, ему не нужна армия артистов на сцене. Только пустое пространство - и единственный человек, который столь переполнен жаждой жизни, - то ли от безгрешной наивности как Наташа, то ли от очной ставки со смертью как Николай Ростов, - что он способен заполнить это пустое пространство целиком. В глазах Наташи, стоящей на авансцене, мы видим парадный блеск бальной залы, которая разворачивается во всем объеме, когда Наташа, подхваченная неведомым волшебным ритмом, начинает одна вальсировать в пустом пространстве, и лишь на мощном фортиссимо ее подхватывает князь Андрей, увлекая в неведомое им будущее.

Все живет, движется, существует в нескончаемом потоке реакций на окружающий мир людей

Бородинская битва - это макабрическая пляска Николая Ростова со смертью, которую нельзя обмануть. Как штандарты знамен он разворачивает растерзанные боем мундиры погибших солдат. Ведь все армии состоят из отдельных людей! И непосильно постичь до конца ту высшую силу, что подвигла их на подвиг самопожертвования. В романе "Война и мир" Л.Н. Толстой будет постоянно возвращаться к непостижимости человеческой истории и человеческой жизни. "Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни".

Фото: пресс-служба фестиваля Ф.М. Достоевского
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Р. Туминас знает, что в каждом отдельном человеке живет та множественность мировых и частных событий, им, быть может, и неосознаваемая до конца. Они вовлекают его в бесконечную цепь зависимостей, которая трудно преодолима стремлением к свободе. Р. Туминас не может примириться с мыслью Л.Н. Толстого, заложенной в последних строках романа, но, похоже, понимает, что оспорить ее невозможно, сколько бы страданий ни принесла эта невозможность. Несуществующая свобода и неощущаемая нами зависимость. Именно поэтому странно читать, что режиссер рассказывает частную, семейную историю, что в спектакле нет Наполеона и Кутузова. Они есть в каждом из героев, в их мыслях и поступках, в их стремлении к счастью и крахе надежд. Большие линии истории пронизывают каждого из них и наполняют весь спектакль особой магнетической энергией. Как в предсмертных автопортретах Михаила Врубеля, в напряжении зрачков средоточье трагедии мироздания.

Большие линии истории пронизывают каждого из героев и наполняют весь спектакль особой энергией

Особое качество этого спектакля - в блистательном ансамбле артистов. Он в полной мере открывает целенаправленную работу, которую вели Р. Туминас и директор театра К. Крок, - сегодняшняя труппа Театра им. Евг. Вахтангова сложена первоклассно. В ней есть блестящие актеры разных поколений - от Л. Максаковой, И. Купченко, С. Маковецкого, Е. Князева, В. Симонова до В. Добронравова, Я. Соболевской, О. Лерман, К. Трейстер, Ю. Цокурова, Д. Самойлова и многих других (пусть меня простят все мною не названные). Театр Евг. Вахтангова, славу которого Р. Туминас не только сохранил, но и приумножил, стал их пристанью. И, глядишь, лет через тридцать-сорок они сыграют об этом спектакль, на котором зрители не будут стесняться слез. Как сегодня - на "Войне и мире".

Культура Театр Драматический театр Колонка Михаила Швыдкого

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