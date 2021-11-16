Си Цзиньпин: КНР и США должны мирно сосуществовать и уважать друг друга

Китай и США должны мирно сосуществовать и придерживаться взаимовыгодного сотрудничества. Об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом.

По его словам, две страны должны уважать друг друга, поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, "не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая. Председатель КНР выразил готовность работать вместе с американским коллегой над достижением консенсуса, а также предпринимать активные шаги для продвижения отношений двух стран в позитивном направлении.

В свою очередь Джо Байден отметил, что власти США и Китая должны сделать все возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту. "Только простая, прямая конкуренция", - приводит ТАСС слова американского лидера. Президент США отметил важность международного сотрудничества в ключевых сферах, "особенно по жизненно важным глобальным проблемам, таким как изменение климата".

Байден также заявил, что в следующий раз рассчитывает на личную встречу с Си Цзиньпином. "Надеюсь, мы сделаем это лицом к лицу, как мы привыкли, когда путешествовали через Китай", - заявил хозяин Белого дома.