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16.11.2021 10:53
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин призвал Джо Байдена к развитию взаимовыгодного сотрудничества

Развитие Китая и США находятся на ключевом этапе. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе переговоров в формате видеосвязи с президентом США Джо Байденом, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Он отметил, что человечество сейчас сталкивается со множеством вызовов и угроз. Китай и США, будучи крупнейшими экономиками мира и постоянными членами Совбеза ООН, должны укреплять сотрудничество, не только решая внутриполитические и внутриэкономические вопросы, но и беря на себя ответственность за продвижение мира и развития в общемировом масштабе.

Фото: Yan Yan/Xinhua via AP
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"Таковы общие чаяния народов двух стран и всего мира, такова общая миссия руководителей Китая и США", - заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что как для развития Китая и США, так и для защиты мира и стабильности в международном масштабе, включая борьбу с изменением климата и с проблемами, вызванными пандемией, нужны стабильные китайско-американские отношения. Китай и США должны уважать друг друга, мирно взаимодействовать, взаимовыгодно сотрудничать.

Китайский лидер выразил надежду на то, что сторонам удастся сформировать общий подход, активно действовать, чтобы продвигать вперед китайско-американские отношения. Как отметил Си Цзиньпин, это нужно для блага народов двух стран и это то, чего ждет международное сообщество.

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