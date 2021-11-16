СК Беларуси: среди пострадавших мигрантов есть женщины и дети

Следственный комитет Беларуси заявил 16 ноября, что после применения польской стороной слезоточивого газа и других нелетальных спецсредств среди мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию ЕС, есть пострадавшие, в том числе женщины и дети.

"Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги". Среди пострадавших есть женщины и дети", - сказано в заявлении ведомства.

При этом, отмечается в заявлении, пострадавшие на момент применения светошумовых гранат и водометов находились на территории Беларуси.

Для проведения следственных действий у погранперехода "Брузги" работает оперативная группа, планируется, что работа продлится и в ночные часы.