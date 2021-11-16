В том, что Chopard считается серьезным часовым - а не только ювелирным - брендом, огромная заслуга сопрезидента компании Карла-Фридриха Шойфеле.

Именно благодаря ему 25 лет назад Chopard обзавелся собственной мануфактурой во Флерье, чтобы в ее стенах разрабатывать и производить свои самые сложные и интересные часы. Одни из них даже были отмечены призом "Золотая стрелка" (GPGH 2017) - а это практически часовой "Оскар". К юбилею мануфактуры созданы новые модели, достойные внимания.

Главный герой событий

Модели этого года - подарок для коллекционеров. Однако центральной фигурой юбилейных торжеств справедливо считать человека, наладившего в компании инновационное и в то же время аутентичное часовое производство - Карла-Фридриха Шойфеле. Он искренне любит часы и классические автомобили (по его инициативе проводится ралли L.U.C Chopard), он сам заядлый гонщик и человек, увлеченный техникой и технологиями. Основывая в 1996 году мануфактуру, Шойфеле был намерен создать центр передового опыта по сохранению ноу-хау традиционного часового дела - и ему это удалось.

Мануфактура стала первым шагом к осуществлению мечты Карла-Фридриха о самостоятельном производстве часовых механизмов. Это позволило марке добиться инноваций в отношении всех существующих сложных функций и завоевать многочисленные награды. Среди них "Золотая стрелка", главный приз женевского Гран-при часового искусства, присужденный изумительному минутному репетиру L.U.C Full Strike с гонгами, впервые в истории выполненными из сапфирового стекла.

Часы линии L.U.C (название собрано из первых букв имени основателя бренда, Луи-Улисса Шопара - Louis Ulysse Chopard), которые производятся на мануфактуре, как правило, отличаются сложными механизмами и функциями, чем впечатляют технически грамотных и эстетически требовательных знатоков.

Chopard L.U.C Full Strike, Гран-при GPHG 2017 "Золотая стрелка". Первый минутный репетир марки и первый репетир с гонгами из сапфирового стекла. На его основе в этом году выпущены L.U.C Full Strike "Día de los Muertos" и L.U.C Full Strike в платиновом корпусе с голубым циферблатом.

Престиж и сертификация

В 1990-е годы Карл-Фридриху Шойфеле стало ясно: повысить престиж компании Chopard как часового производителя можно лишь путем преобразования ее в мануфактуру, самостоятельно изготавливающую механизмы. В этом проявилась его исключительная дальновидность. Особое значение он придавал сертификации. Первый же механизм L.U.C получил сертификат хронометра COSC, однако тот касался только рабочих характеристик. Поэтому Шойфеле предоставил механизм на рассмотрение для получения и "Женевского клейма" - самого престижного в часовой индустрии знака эстетического совершенства.

"Для меня было крайне важно не удовольствоваться созданием очередного варианта обычных часов с автоматическим заводом, - рассказывает Карл-Фридрих Шойфеле о том калибре. - Я считал, что самый первый механизм L.U.C должен быть в высшей степени инновационным, и мы достигли этого, использовав два расположенных друг над другом заводных барабана, которые обеспечивали высокую стабильность получаемой энергии. Кроме того, мы снабдили свой калибр исключительно эффективной системой завода с двунаправленным ротором, в то время как в других подобных механизмах применялся однонаправленный". Сертификат COSC и "Женевское клеймо" стали подтверждением правильности выбранного пути.

Модели к юбилею

В честь своего 25-летия мануфактура Chopard представляет целый ряд моделей с инновациями, которые говорят о творческом потенциале и независимом характере компании. Часы L.U.C QF Jubilee с эффектной синей часовой шкалой оснащены калибром L.U.C 96.09-L, который представляет собой вариант первого механизма мануфактуры Chopard. Два расположенных друг над другом барабана, работающие по технологии Chopard Twin, обеспечивают модели длительный 65-часовой запас хода. Часовой циферблат разделен на сегменты для лучшей читаемости показаний. Часы L.U.C QF Jubilee получили сертификат COSC и, кстати, это первые стальные часы L.U.C с сертификатом Института качества Флерье.

L.U.C QF Jubilee, элегантный хронометр, сертифицированный COSC и Институтом качества Флерье, дань уважения первым часам L.U.C, механизм основан на технологии Chopard Twin.

L.U.C Quattro Spirit 25, первая модель Chopard с "прыгающим" часом (в апертуре на "6 часах"), при внешней "винтажности" снабжена сложнейшим инновационным механизмом L.U.C 98.06-L. У него целых четыре заводных барабана, и технология Chopard Quattro обеспечивает 8-дневный запас хода - что большая редкость для энергоемких моделей с "прыгающим" часом. Эти часы помещены в компактный корпус 40 мм из "этичного" розового золота. Белый циферблат выполнен с применением техники горячей эмали. Модель напоминает о карманных часах с крышкой, выпускавшихся прежде Луи-Улиссом Шопаром.

Уникальная версия

Особая версия минутного репетира создана мануфактурой Chopard в этом году в честь мексиканского "Дня мертвых" (на самом деле веселого и шумного праздника) для крупнейшего мексиканского часового салона SIAR. Модель L.U.C Full Strike "Día de los Muertos" изготовлена из белого "этичного" золота, ее корпус полностью покрыт ручной гравировкой, а циферблат украшен символическим "черепом Катрины". В часы установлен калибр L.U.C 08.01-L, сапфировые гонги которого рождают особый звон, заслуживший за свою прозрачность и чистоту "Золотую стрелку" Женевского Гран-при часового искусства в 2017 году.

Сочетание этой сложнейшей из часовых функций (ее решение отмечено тремя патентами) и в высшей степени оригинального дизайна L.U.C Full Strike "Día de los Muertos" - редкая комбинация. Атмосфера праздника воссоздается в дизайне часов L.U.C Full Strike, а его музыке вторит мелодия "хрустального" минутного репетира. Стекло циферблата и гонги, отбивающие время, объединены в одно целое и выточены из одного и того же монолитного сапфирового блока, без швов, склейки или винтов, - именно этим объясняется необыкновенная насыщенность звона.

В оформлении циферблата детали механизма искусно преобразованы в графические элементы. Молоточки репетира образуют глаз, инерционный регулятор стал частью асимметричных усов черепа, а индикатор запаса хода принял форму второго глаза. В отделке циферблата главное внимание привлекает улыбающийся рот с одним отсутствующим зубом, но с бриллиантами на других, отделанных перламутром.

С частотой 8 Гц

Часы коллекции Alpine Eagle, впервые представленной в 2019 году, теперь будут снабжены одним из самых инновационных калибров, изготовленных в мастерских Chopard. Механизм Chopard 01.12-C развивает частоту 57 600 пк/час (8 Гц), в то время как частота работы большинства современных калибров не превышает 28 800-36 000 пк/час (3-4 Гц). Любые часы во время работы неизбежно испытывают сотрясения, но чем выше частота колебаний баланса, тем меньше каждое сотрясение воздействует на точность хода - так что высокая частота улучшает характеристики хронометра.

Этот механизм с 60-часовым запасом хода (довольно большим для калибра со столь высокой частотой) будет установлен в 250 экземпляров лимитированной серии Alpine Eagle Cadence 8HF. Если раньше часы этой коллекции были представлены в фирменной стали Lucent Steel A223 или в золоте Fairmined, то теперь материалом выбран легкий и прочный титан.