Смертники устроили серию терактов в столице Уганды

Террористы-смертники совершили нападение на столицу Уганды Кампалу, убив по меньшей мере трех человек и ранив более 30 человек. Трое нападавших на мотоциклах подорвали себя возле здания парламента и городского управления полиции. Число погибших, вероятно, возрастет, сообщает корреспондент Reuters.

Взрывы произошли в самом центре Кампалы с интервалом в три минуты. Среди погибших - двое полицейских. Тридцать три человека получили ранения, пятеро находятся в критическом состоянии. По словам официальных лиц, в других частях города были обнаружены новые бомбы. Полиция сообщила об аресте четвертого нападавшего, у него был обнаружен пояс смертника со взрывчаткой. Заседания в парламенте были отменены, и депутатам посоветовали не входить в здание. Машины, припаркованные возле здания парламента, загорелись, а в результате другого взрыва в полицейском участке были выбиты окна.

Официальные лица Уганды обвинили в атаках Союзные демократические силы (АДС), вооруженную группировку, базирующуюся в Демократической Республике Конго. "Террористы продолжают менять тактику, и теперь они перешли к взрывам террористов-смертников", - сказала в интервью BBC пресс-секретарь угандийской армии, бригадный генерал Флавия Беквасо. Военные Уганды входят в состав миротворческих сил Африканского союза в Сомали, борющихся с "Аль-Шабаб", близкой "Аль-Каиде" (обе группировки запрещены в РФ).

Группировка АДС сформировалась в конце 1990-х годов в противовес многолетнему президенту Уганды Йовери Мусевени. Это второй за месяц теракт смертника в Уганде, в совершении которого власти также обвинили группировку: несколько человек получили ранения, когда террорист-смертник взорвал себя в автобусе недалеко от Кампалы. В 2010 году 74 человека, включая иностранцев, погибли в результате нападения на ресторан и регбийный клуб в Кампале.