Закон Санкт-Петербурга от 15 ноября 2021 года № 526-115 "О территориальной обороне"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 10 ноября 2021 года
Статья 1
Установить, что к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга относятся организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне на территории Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
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