Закон Санкт-Петербурга от 15 ноября 2021 года № 526-115 "О территориальной обороне"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 10 ноября 2021 года

Статья 1

Установить, что к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга относятся организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне на территории Санкт-Петербурга.

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







