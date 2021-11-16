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16.11.2021 20:16
Рубрика: В мире

США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Текст: Константин Волков

Вашингтон планирует объявить дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине, которая должна пройти в феврале 2022 года, сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Как сообщает газета, никто из представителей американских властей не посетит Олимпиаду, если президент США Джозеф Байден одобрит такое решение в ответ на нарушения прав человека в Китае, о чем Вашингтон неоднократно заявлял. Ожидается, что Байден примет решение, устраивать или нет бойкот, до конца ноября.

При этом ранее американский телеканал CNN сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин может пригласить Байдена присутствовать на Олимпиаде. Однако во время онлайн-переговоров двух лидеров, состоявшихся 15 ноября (ночью 16 ноября по Мск) тема Олимпиады не обсуждалась.

Весной этого года к бойкоту Зимней Олимпиады в Пекине призывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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