До такого космоса легко дотянуться рукой: компания S.T. Dupont по-своему интерпретировала историю покорения звездного пространства - весьма прибыльную в последнее время тему.

В состав лимитированной коллекции "Космическая одиссея" входят зажигалка в виде лунохода и пепельница, письменные принадлежности в виде ракеты и невероятно реалистичные запонки в виде астронавтов (из желтого золота и палладия).

"Галактический" эффект на поверхностях достигнут благодаря натуральному лаку, перламутровому спрею и акриловой смоле.