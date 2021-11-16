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16.11.2021 10:42
Рубрика: Экономика

Стало известно, когда все пособия будут оформляться без справок

Текст: Елена Манукиян, Анастасия Алексеевских
1 сентября 2022 года все новые меры поддержки будут назначаться гражданам по принципам "Социального казначейства", то есть - без обращения за ними, или по одному заявлению. А с 1 января 2024 года на такой формат предоставления переведут все старые пособия и выплаты, которые начисляются гражданам из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Законопроект об этом, разработанный Минтрудом, проходит общественное обсуждение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно документу, Минтруд определит перечень мер поддержки, на которые потребуется заявление. Например, скорее всего оно будет необходимо, если человек может претендовать на разные пособия и ему нужно выбрать, какое из них он хочет получать. При этом подать заявление можно будет удаленно на портале госуслуг и никаких дополнительных справок предоставлять не потребуется.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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"Все меры соцподдержки должны оказываться "по единым принципам - без сбора справок по одному лишь заявлению, или даже без него", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что это будет способствовать "созданию условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий".

Собирать сведения о гражданах, которым полагаются меры поддержки, органы соцзащиты будут из других ведомств путем межведомственного взаимодействия с ними. Например, правительство уже одобрило пакет законопроектов о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) будет определять нуждающихся граждан, чтобы проактивно назначать им меры поддержки.

В начале 2022 года "Сбербанк" и ВТБ станут участниками правительственного проекта "Социальное казначейство". В "Уральском банке реконструкции и развития" также планируют подключиться к программе. Это позволит их клиентам, указавшим свою карту как основную для зачисления соцвыплат, получать государственные пособия без обращения в госорганы.

В "Сбербанке" отметили, что участие банков в развитии сервисов "Социального казначейства" позволит клиентам быстро оформить меры социальной поддержки, а также исключить ошибки при указании реквизитов.

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