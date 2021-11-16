Стало известно, когда все пособия будут оформляться без справок

Согласно документу, Минтруд определит перечень мер поддержки, на которые потребуется заявление. Например, скорее всего оно будет необходимо, если человек может претендовать на разные пособия и ему нужно выбрать, какое из них он хочет получать. При этом подать заявление можно будет удаленно на портале госуслуг и никаких дополнительных справок предоставлять не потребуется.

"Все меры соцподдержки должны оказываться "по единым принципам - без сбора справок по одному лишь заявлению, или даже без него", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что это будет способствовать "созданию условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий".

Собирать сведения о гражданах, которым полагаются меры поддержки, органы соцзащиты будут из других ведомств путем межведомственного взаимодействия с ними. Например, правительство уже одобрило пакет законопроектов о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) будет определять нуждающихся граждан, чтобы проактивно назначать им меры поддержки.

В начале 2022 года "Сбербанк" и ВТБ станут участниками правительственного проекта "Социальное казначейство". В "Уральском банке реконструкции и развития" также планируют подключиться к программе. Это позволит их клиентам, указавшим свою карту как основную для зачисления соцвыплат, получать государственные пособия без обращения в госорганы.

В "Сбербанке" отметили, что участие банков в развитии сервисов "Социального казначейства" позволит клиентам быстро оформить меры социальной поддержки, а также исключить ошибки при указании реквизитов.