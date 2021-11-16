Студенты пойдут на практику в ИП

Минобрнауки разрешит студентам проходить практику не только у юридических лиц, но и в компаниях у индивидуальных предпринимателей. Ведомство подготовило проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в РФ" в соответствии с поручениями президента Владимира Путина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Почему это важно? Сейчас в Законе "Об образовании в РФ" понятие организаций, где студенты могут практиковаться, размыто. Минобрнауки предлагает ввести понятие "профильные организации": ими будут считаться юрлица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты. Но только те, кто работает строго в соответствии с профилем, по которому учится студент.

"Изменения в закон устранят ограничения при получении студентами практических знаний, особенно по направлениям реального сектора экономики, - уточнили в минобрнауки. - Немалое количество индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность в текстильной и легкой промышленности, сельском хозяйстве, торговле, строительстве. Новый документ позволит им передавать свой опыт студентам".

Кстати, сейчас в разгаре Всероссийская акция "Время карьеры" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", организуемый совместно с Минобрнауки России и Уральским федеральным университетом. Вакансии и стажировки для молодежи и студентов предлагают почти 1,5 тысячи компаний-работодателей. На портале проекта "Время карьеры" открыто более 15 000 вакансий, по многим из которых доступно трудоустройство сразу на несколько позиций.

Акция проходит в онлайн-формате в 16 городах России.