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Впервые подтверждено существование холодных ловушек на Луне

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University
Фото: NASA/GSFC/Arizona State University

Международная команда ученых впервые получила физические подтверждения того, что на Луне существуют своего рода ловушки для углекислого газа. В "карманах" на лунной поверхности этот газ скрывается от солнечных лучей и может находиться в состоянии льда.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Существование холодных ловушек на Луне было теоретически предсказано еще несколько десятилетий назад. В последние годы моделирование доказало, что такие ловушки действительно должны существовать.

Однако отсутствие прямых доказательств держало исследователей в состоянии неопределенности. И вот в новой работе астрофизики утверждают, что им впервые удалось подтвердить существование на Луне холодных ловушек, которые потенциально могут содержать углекислый газ в твердом состоянии.

Объектом исследования стали постоянно затененные области на полюсах Луны. Температуры там опускаются до критических отметок. Как говорят ученые, в этих регионах мороз даже крепче, чем в самых холодных областях Плутона. Это означает, что при подобных условиях молекулы углекислого газа могут замерзать и оставаться в твердой форме даже во время пиковых температур лунным летом.

Изучив эти регионы, исследователи не только нашли ловушки, но и впервые нанесли их на карту. Чтобы найти самые холодные точки на поверхности Луны, они проанализировали данные о температуре за 11 лет, которые были получены при помощи инструмента Diviner Lunar Radiometer Experiment. Этот прибор установлен на борту орбитального аппарата NASA.

Анализ показал, что ловушки образуют несколько очагов, сосредоточенных вокруг южного полюса Луны. Их общая площадь оценивается в 204 квадратных километра. Самый большой очаг сосредоточен в кратере Амундсена, его площадь составляет 82 квадратных километра. В этих областях температура является постоянной - примерно минус 213 градусов по Цельсию.

Сам факт существования холодных ловушек не гарантирует того, что углекислый газ в них находится в твердом состоянии. Однако новое исследование дает ориентир будущим миссиям, которые могут найти лед из углекислого газа. Его, в свою очередь, можно будет использовать в случае колонизации Луны, например, в качестве топлива.

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