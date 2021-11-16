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16.11.2021 14:20
Рубрика: Общество

Опровергнута теория происхождения сигарообразного объекта Оумуамуа

Текст: Денис Передельский
Фото: ESO/M. Kornmesser Фото: ESO/M. Kornmesser
Фото: ESO/M. Kornmesser

Астрофизики из Гарварда Амир Сирадж и Ави Лоеб опровергли недавно выдвинутую гипотезу о том, что первый в истории наблюдений объект Оумуамуа, прилетевший из-за пределов Солнечной системы, был "куском азотного льда".

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале New Astronomy, а коротко о нем сообщает Live Science. Речь идет о "межзвездном путешественнике", обнаруженном телескопом на Гавайях в 2017 году. Он получил название Оумуамуа и до сих пор озадачивает астрономов и астрофизиков.

Это был первый обнаруженный с Земли объект, который прилетел в нашу Солнечную систему из-за ее пределов. Ученых поразила его правильная сигарообразна форма, а также другие характеристики. Дело в том, что Оумуамуа буквально пронесся через Солнечную систему, таинственным образом увеличивая свою скорость. Подсчитано, что покинул он Солнечную систему на скорости около 92 тыс. км/ч.

Также было подмечено, что данный объект заметно ускорился, когда проходил мимо Солнца. Попытки объяснить это ускорение гравитационным притяжением Солнца успеха не снискали. Астрономы не смогли найти никаких видимых доказательств наличия водяного пара или газа, которые под влиянием Солнца могли бы вырываться с поверхности объекта, тем самым разгоняя его.

Минувшей весной была выдвинута гипотеза о том, что "Оумуамуа, скорее всего, был куском азотного льда, оторвавшимся от планеты, похожей на Плутон, где-то за пределами нашей Солнечной системы". Эта теория решила бы загадку "невидимого топлива". Испаряющийся газообразный азот мог бы разгонять объект и при этом оставался бы невидимым для телескопов.

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University
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Однако ученые из Гарварда произвели расчеты, чтобы проверить достоверность указанной гипотезы. Они пришли к выводу, что Оумуамуа просто физически не может представлять собой летающий "азотный айсберг". Сирадж и Лоеб пишут в своей работе, что во всей Вселенной недостаточно азота для создания такого крупного объекта, как Оумуамуа.

Согласно имеющимся оценкам, в длину Оумуамуа достигает от 400 до 800 метров, в ширину - от 35 до 167 метров. По словам Сираджа, чистый азот во Вселенной встречается крайне редко. Он обнаружен только на Плутоне, да и то азот там составляет лишь около 0,5 процента от общей массы. Сирадж и Лоеб пишут, что даже если бы удалось соскрести с каждой планеты, подобной Плутону, весь азотный лед во Вселенной, то этого количества все равно не хватило бы для образования Оумуамуа.

По словам Сираджа, загадка этого объекта до сих пор не разгадана, и даже вероятность того, что он является объектом искусственного происхождения, по-прежнему не исключена.

Общество Наука Общество Космос

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