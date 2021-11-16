Harry Winston - признанный "король бриллиантов". Но не менее успешно эта компания производит часы. В новинках 2021 года главенствует цвет - от классического синего до ярких оттенков желтого и оранжевого.

Harry Winston The Ocean Retrograde Second Automatic 42 mm в корпусе из розового золота диаметром 42,2 мм. Смещенный вверх от центра диск часов и минут, симметричное расположение деталей, а также ретроградная секундная стрелка (здесь она выделена красным цветом) - отличительные черты коллекции Ocean.

Помимо ювелирных часов Harry Winston производит повседневные и спортивные модели, часы с серьезной механикой из инновационных материалов - в том числе из залиума. Мы познакомим вас с последними моделями обширной коллекции The Ocean, сочетающими в себе спортивный шик и технологичность.

От бриллиантов к залиуму

Первые часы Harry Winston увидели свет в 1989 году. Они назывались The Ultimate Timepiece, что можно перевести как "лучшие часы". Это была круглая женская модель Signature, с собранным вручную швейцарским механизмом и ажурным ювелирным браслетом.

Спустя год часовому миру был предъявлен очередной "ультиматум" - платиновые часы Biretrograde Perpetual Calendar (вечный календарь с двумя ретроградными стрелками, секундной и календарной).

С тех пор ретроградные стрелки - которые идут по дуге, а потом скачком возвращаются к началу отсчета - один из самых узнаваемых признаков "серьезных часов" Harry Winston. Все они производятся на собственной мануфактуре в План-лез-Уате, предместье Женевы. Интересно, что ее фасад копирует фасад исторического бутика марки на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Harry Winston The Ocean Retrograde Second Automatic 42 mm в корпусе из розового золота диаметром 42,2 мм.

Коллекция Harry Winston The Ocean (в ней есть и мужские, и женские модели) представляет собой современный баланс спортивной элегантности и технической сложности. Название коллекции отсылает к морским хронометрам, отличавшимся особой точностью.

Harry Winston The Ocean Retrograde Second Automatic 42 mm в корпусе из розового золота диаметром 42,2 мм.

Project Z - авангардная линия этой коллекции. Модели, входящие в нее, созданы из залиума (отсюда буква Z) - уникального сплава алюминия и циркония, разработанного инженером и химиком Рональдом Уинстоном, сыном основателя бренда. Залиум легче и прочнее титана и устойчив практически ко всем видам коррозии. Harry Winston его эксклюзивно использует с начала 2000-х годов.

Harry Winston The Ocean Project Z15, корпус из залиума, 42,2 мм,современная версия "регулятора" (каждая стрелка отдельно),скелетонизированная минутная и ретроградная секундная стрелки.

Модель Project Z15 (пятнадцатая по счету в серии) представляет собой современную версию знаменитого в XVIII века типа часов - "регулятора". Они отличались особой точностью, ибо каждая их стрелка (часы, минуты и секунды) существовала на отдельном циферблате и настраивалась отдельно. Каждую стрелку отдельно мы наблюдаем и на циферблате Project Z15, архитектура которого отсылает к графике небоскребов Нью-Йорка - родного города Harry Winston. Project Z15 разработан как повседневные часы и выпущен лимитированной серией в 300 экземпляров.

Harry Winston The Ocean Project Z15, корпус из залиума, 42,2 мм.

Цветные и яркие

Две яркие в прямом смысле слова модели появились в женской линии The Ocean, вписавшись в стиль sport shic: это Biretrograde Yellow Automatic 36 мм и Biretrograde Orange Automatic 36 мм. Обе в корпусах из белого золота, они отличаются цветом ремешков из кожи аллигатора и драгоценных камней. Эти модели, выпущенные очень ограниченными сериями (каждая по 20 экземпляров), украшены, помимо обязательных для Harry Winston бриллиантов, желтыми сапфирами или оранжевыми спессартинами. Роскошь здесь трактуется в современном - радостном - ключе.

The Ocean Biretrograde Orange Automatic 36 мм и Biretrograde Yellow Automatic 36 мм, белое золото, бриллианты, спессартины (модель слева), желтые сапфиры (модель справа), две симметричные ретроградные стрелки - секунд и дней недели.

Характерные черты коллекции, в том числе два ретроградных указателя и смещенная от центра индикация часов и минут, явно выражены в структуре циферблата. Такие часы предназначены для женщин, которые восхищаются ювелирной эстетикой Harry Winston и в то же время ценят красоту сложных часовых механизмов.

Оформление циферблата навеяно видом традиционных навигационных приборов - морских хронометров. Лента из сапфиров или спессартинов окаймляет три счетчика, привлекая внимание к их показаниям. Справа расположен ретроградный индикатор дня недели, слева - ретроградный индикатор секунд. Между ними под увеличительным стеклом находится окошко даты в обрамлении бриллиантов классической огранки. А на "12 часах" установлен - в качестве знака дома - великолепный бриллиант огранки "изумруд".

Технологии для жизни

Две новые мужские модели (Zalium Variation Yellow и Zalium Variation Orange) в спортивной линии The Ocean переосмысливают дизайн часов Project Z10.

Zalium Variation Yellow и Zalium Variation Orange, мужские модели в корпусе из залиума, 42,2 мм, автоматический механизм, два ретроградных индикатора, дата, ремешки из кожи аллигатора на каучуковой основе.

Размещенные в высокотехнологичных корпусах из залиума с сатинированной обработкой, ажурные циферблаты демонстрируют архитектуру, вдохновленную Манхэттенским мостом. Этот самый прочный подвесной мост своего времени - начала XX века - с его башнями и открытыми подвесными тросами считается предшественником современных подвесных мостов. Он был постоянным источником вдохновения для самого Гарри Уинстона и, позже, для его компании.

Отсылая к этому узнаваемом абрису, две новые модели демонстрируют уникальный ажурный дизайн с черными пескоструйными мостами (уже часовыми), пересекающими циферблаты. Черный цвет и черная "сетка" динамично сочетаются с ярко-оранжевыми или желтыми всплесками цвета. Для отображения ретроградных функций (секунды и дни недели) предназначены две черные арки в нижней части циферблата. Счетчик дней находится справа, а счетчик секунд слева.

Контраст между серым корпусом из залиума и яркими оранжевыми и желтыми акцентами на циферблате понравится тем, кто ведет активный образ жизни, ценит надежность мужских спортивных часов, но при этом любит наблюдать работу ретроградных механических усложнений. Водонепроницаемость корпуса - до 100 метров, что очень важно для спортивных часов.

Zalium Variation Yellow, архитектура циферблата навеяна Манхэттенским мостом, справа и слева - ретроградные стрелки для отсчета 30 секунд и 7 дней недели.

В соответствии со спортивным стилем накладные индексы и стрелки светятся в темноте. Модели выпущены лимитированными сериями по 100 экземпляров.

Надежность механики

Все часы коллекции Harry Winston The Ocean оснащены высокотехнологичными автоматическими механизмами швейцарского производства, работающими с частотой 4 Гц. В соответствии с последними технологическими тенденциями механизмы снабжены плоской спиралью из кремния, которая обеспечивает безупречную работу часов на протяжении многих лет. Часы обладают водостойкостью до 100 метров, что делает их подходящими для активной и для повседневной жизни. Открытые конструкции циферблатов выглядят сложными и хрупкими, но на самом деле это надежные модели - а надежность далеко не последнее качество для часов спортивного стиля. Часовые новинки этого года можно описать несколькими словами: экстравагантные, роскошные, впечатляющие. А ретроградные стрелки - гипнотизирующие: находясь в постоянном движении, они перемещаются по полукруглой шкале, достигая ее конца, мгновенно возвращаются обратно и вновь начинают свое путешествие.