Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордных 3,3 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2020 году достиг рекордных 3,3 млрд долларов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе X заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

По словам министра, за время работы комиссии товарооборот двух стран вырос в десять раз. "Судя по динамике 2021 года, по его итогам мы, без сомнений, снова обновим исторический максимум в двусторонней торговле, выйдя на 4,5-5 млрд долларов", - отметил Мантуров.

В основе товарооборота лежит преимущественно российский экспорт, достигший за восемь месяцев 2021 года почти 3 млрд долларов.

Мантуров отметил, что иностранные партнеры проявляют высокий интерес к отечественной продукции, например, к авиационной технике, передовые образцы которой широко представлены на выставке "Дубай Эйршоу". "Сегодня мы говорили о возможности расширения сотрудничества в этой части, что будет соответствовать направлению высокотехнологичного развития", - заявил глава Минпромторга.

Отдельно стороны обсудили взаимодействие в сфере фармацевтической промышленности и энергетики. Еще в начале года в ОАЭ была разрешена к применению вакцина "Спутник V", а в прошлом месяце тот же статус получил "Спутник Лайт".

В завершение стороны обсудили развитие туризма между нашими странами, укрепление гуманитарных связей между в сфере культуры, образования и науки. "В 2013 году Россия соперничала с ОАЭ за право принять Экспо-2020. Теперь искренне рады поздравить эмиратских коллег с ярким стартом этого важного события. Наша страна старается внести посильный вклад в успешное проведение ЭКСПО-2020. Мы сделали очень красивый тематический павильон, проработали насыщенную деловую и культурную программу", - подчеркнул Мантуров.