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16.11.2021 17:12
Рубрика: Власть

Трудовой договор можно будет заключить удаленно

Текст: Татьяна Замахина
Трудовой договор между сотрудником и работодателем можно будет заключать дистанционно. Такой законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

Инициатива была внесена в ГД депутатами фракции "Единая Россия" и сенаторами от "ЕР".

Фото: iStock
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Законопроект разрешает использовать документы, связанные с рабочим процессом, в электронном виде - без дубликатов на бумажном носителе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такие новшества в Трудовом кодексе упростят жизнь как работникам, так и работодателям, сэкономят их время и силы. Так, соискатели смогут на расстоянии подобрать работодателя из другого региона, в удаленном режиме пройти собеседование и заключить трудовой договор. А уже работающим гражданам не придется оформлять дополнительные командировки, если они трудятся в другом регионе.

Кроме того, работники смогут обойтись без визитов к кадровикам, чтобы подписать тот или иной документ электронной подписью. Речь также о быстром получении разного вида услуг, где требуются данные от работодателей, - от банковских до государственных. Необходимые сведения будут предоставлены через информационную систему.

Ко второму чтению Госдума уточнила, что новые нормы применяются к документам, в отношении которых пока необходимо оформление на бумажном носителе или ознакомление сотрудника в письменной форме. Исключение будет сделано для трудовых книжек, актов о несчастном случае на производстве, приказа об увольнении работника, инструктажей по охране труда.

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В настоящий момент работодатели самостоятельно определяют форму ведения документооборота. При этом есть ряд документов, которые должны быть оформлены в письменном виде. Таким образом, нет законных оснований для полного перехода на электронный документооборот.

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