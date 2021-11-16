У белорусской армии есть план реагирования на развитие событий на границе

"Определенными вызовами и угрозами" охарактеризовал обострение ситуации на рубежах Беларуси министр обороны страны Виктор Хренин. Но у армии, заверил он, существует план реагирования на любое развитие событий. Об этом глава военного ведомства заявил во вторник после совещания, которое состоялось у главы государства, информирует БЕЛТА.

Генерал уточнил, в частности, что в приграничной территории Польша разместила группировку из 23 тысяч военнослужащих, оборудовав для них 13 лагерей. Это, в свою очередь, заставило белорусскую сторону нарастить на границе присутствие сил разведки, усилена охрана рубежей и в воздушном пространстве.

"Мы четко видим, что происходит, какие мероприятия проводятся на территории Польши и стран Балтии", - пояснил министр, напомнив, что даже в рамках Венского документа, если возле границы сосредотачивается более шести тысяч военнослужащих, "мы обязаны обмениваться данными и проводить соответствующие консультации".

Однако на запросы белорусской стороны польское военное ведомство не реагирует, обратил внимание Виктор Хренин. "До сих пор ответа никакого не получили, что же это за мероприятия", - рассказал он.

Давая оценку обстановке на белорусско-польской границе, глава пограничного комитета РБ Анатолий Лаппо констатировал, что она контролируемая, несмотря на имеющееся напряжение в районе пункта пропуска "Брузги", где скопилось большое количество беженцев.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, он подтвердил, что личный состав перестраивается, но несет службу в штатном режиме. "Конечно, нам, пограничникам, больно смотреть, когда дети, женщины ночуют на земле. Это зрелище не для слабонервных", - признался Лаппо, выразив надежду, что в дальнейшем обстановка может стабилизироваться: ЕС одумается и все-таки пустит к себе беженцев.

Генерал обратил внимание, что с белорусской стороны беженцам оказывается гуманитарная помощь. Что же касается польских коллег, то он не видел ни одного пограничника, который хотя бы передал малышу бутылку воды. "Есть кадры, когда польский пограничник с той стороны пьет воду, и ребенок подходит и просит жестом: "Дай попить!", а тот отворачивается", - с горечью поделился увиденным руководитель погранведомства.