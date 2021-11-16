В честь двойного юбилея - 90 лет появления модели Reverso и 150 лет с момента создания мануфактурой первого минутного репетира - Jaeger-LeCoultre представляет сложнейшие двусторонние часы из розового золота Reverso Tribute Minute Repeater, выпущенные ограниченной серией из 10 экземпляров.

Модель Reverso с дизайном в стиле ар-деко и переворачивающимся корпусом - одна из самых узнаваемых в мире.

Ее история связана с постоянной разработкой технических инноваций, начиная с революционной идеи корпуса и специально созданного для него механизма. В часах с боем Reverso Tribute Minute Repeater скелетонизированные циферблаты с лицевой и обратной стороны показывают одинаковое время, но отличаются дизайном: у первого роскошная отделка, второй выполнен в более строгом "техническом" стиле.