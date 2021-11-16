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16.11.2021 13:53
Рубрика: В мире

В Чили один из кандидатов в президенты уже несколько лет не был на родине

Текст: Юрий Когалов
В Чили 21 ноября пройдут всеобщие выборы. Гражданам страны предстоит избрать президента республики, 155 депутатов парламента и 27 сенаторов, а также членов региональных советов. И хотя до дня голосования остается менее недели, до сих пор никто не может предположить, какими будут его итоги, кто же возглавит страну (что в свою очередь может сказаться и на составе парламента).
Франко Париси (Партия народа). Фото: HECTOR RETAMAL / AFP Франко Париси (Партия народа). Фото: HECTOR RETAMAL / AFP
Франко Париси (Партия народа). Фото: HECTOR RETAMAL / AFP

Согласно опросам, ни один из семи кандидатов в президенты не имеет поддержки более 30%. На это кресло претендуют Габриэль Борик (Социальная конвергенция), Хосе Антонио Каст (Республиканская партия), Ясна Провосте (Христианско-демократическая партия), Себастьян Сичель (независимый кандидат), Эдуардо Артес (Патриотический союз), Марко Энрикес-Оминами (Прогрессивная партия) и Франко Париси (Партия народа). Первые два, согласно последним социологическим исследованиям, могут рассчитывать на 25-30% голосов, еще трое (Провосте, Сичель и Париси) - на 10-15%. Однако строить прогнозы на этих данных не стоит, поскольку более 20% избирателей до сих пор не определились со своим выбором. К тому же многое будет зависеть от явки в день голосования. Прежде она была не очень высока. В 2016 году на муниципальных выборах она составила лишь 36%, в 2017-м на президентских подобралась к 50%. Самый высокий показатель был в 2020 году, когда решалась судьбы нынешней конституции, тогда на участки для голосования пришли 50,95% избирателей. Хотя молодежь стала более сознательной в политическом плане, свои коррективы может внести пандемия коронавируса, эксперты опасаются, что многие представители старшего поколения останутся дома и пропустят выборы.

Фото: Chilean Presidency/AFP
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Среди кандидатов в президенты особо выделяется один, но не из-за своей политической программы. Дело в том, что Париси уже три года не был на родине, все это время он проживает в США. Тем не менее он имеет существенную поддержку населения. Еще в 2013 году он принимал участие в президентских выборах и даже набрал 10% голосов в первом туре. Примерно столько же сторонников у него и сейчас.

Возможно, он мог бы поднять свой рейтинг еще выше, но для этого ему бы пришлось вернуться в Чили, а этого он не может сделать из-за угрозы ареста. Несколько лет назад он развелся с женой и обязался выплачивать ей и детям алименты. Вот только вскоре после развода он перестал это делать и задолжал уже более 200 миллионов песо (порядка 220 тысяч евро). Уведомить его об этом и взыскать задолженность чилийский суд не может, поскольку юридическим адресом Париси значится дом, который был продан им пять лет назад.

Несмотря на такую историю, чилийские законы позволяют ему претендовать на кресло президента. Подобное сложно представить в большинстве других стран мира. Но в Чили это реальность.

В мире Южная Америка Чили

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