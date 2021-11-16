В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь

Первый месяц зимы на европейской территории прогнозируется теплее обычного. В частности, речь идет о северной половине страны, в том числе и Московской области, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В пределах климатической нормы погода ожидается южнее Москвы, а также на юге европейской территории - в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и на Северном Кавказе. На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях преобладающие ночные температуры в декабре - минус 1-6 градусов. Днем - минус 3-плюс 2 градуса. То есть возможны частые оттепели. На востоке Северо-западного округа - в Архангельской области, Коми и Ненецком округе - по ночам минус 8-13 градусов, днем - минус 4-9 градусов. Но могут быть и периоды похолодания, когда по ночам температура будет опускаться до минус 20 градусов.

В Москве по ночам в декабре обычно минус 5-10 градусов, днем - минус 1-6. В периоды похолоданий температура может опускаться до минус 12-15 градусов. А днем не превышать минус 8 градусов.

На юге европейской территории - например, в Ростовской области - по ночам до минус 7 градусов, днем - минус 1-плюс 4 градуса. В Краснодарском крае и Крыму теплее - ночью плюс 5 градусов. Днем ненамного больше - плюс 6 градусов. Хотя и на юге бывают морозы.

На юге Урала примерно такая же погода, как и в центре европейской территории. Холоднее обычного декабрь ожидается на юге Новосибирской области, в Алтайском крае и Республике Алтай. Ночные температуры там могут опускаться до минус 15-20 градусов. Дневные - до минус 10-15 градусов. В горном Алтае возможны и 30-градусные морозы.

В Якутии в декабре морозы будут только усиливаться - до минус 30-40 по ночам. Днем только немного теплее - минус 25-30 градусов.

Холодный декабрь может быть в Хабаровском крае и на Сахалине. Там до минус 20 по ночам и днем 10-15 градусов. В Приморье погода немного мягче - температура и ночью, и днем на пять градусов выше.

Декабрь обещает быть щедрым на осадки в центре, на северо-западе и на части Поволжья. В том числе и в столичном регионе. При этом при похолоданиях это будет мокрый снег, при оттепели - снег с дождем.

Много осадков выпадает в Ставропольском крае и в республиках Северного Кавказа.

Мало осадков прогнозируется на Урале, в Якутии и Амурской области. Много осадков в Иркутской области, Бурятии и на западе Забайкальского края. Часто будут идти осадки в Хабаровском крае, на Сахалине, на Камчатке.

Данный прогноз является предварительным. Уточненный будет представлен в последних числах ноября.