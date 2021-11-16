В ГП призвали ввести штрафы за необоснованные проверки бизнеса

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил установить штрафы для контролирующих лиц за нарушение закона о защите бизнеса от необоснованных проверок. С таким предложением он выступил в Госдуме.

Поправки ведомство предлагает внести в КоАП.

"Несмотря на принимаемые меры господдержки, количество малых и средний предприятий ежегодно снижается, - отметил Краснов. - В связи с этим мы инициировали продление моратория на проверки субъектов малого бизнеса до конца 2021 года".

Он добавил, что принятый Госдумой закон о государственном и муниципальном контроле дал предпринимателям дополнительную защиту от необоснованных проверок от контролирующих структур под более пристальным надзором прокуратуры. "Только за первые два месяца действия закона нами отказано в согласовании почти половины (47%) от всех внесенных контролирующими органам предложений о проведении внеплановых проверок бизнеса", - заявил генпрокурор.

В текущем году прокуроры предупредили более 7,5 тыс. незаконных внеплановых проверок, всего устранено свыше 158 тыс. нарушений закона.

Однако в связи с распространением коронавируса этих мер недостаточно, полагает он. Краснов уточнил, что дал поручение прокурорам о продолжении работы по минимизации проверочных мероприятий. "Кроме того, очевидна необходимость введения административной ответственности за нарушение должностными лицами контролирующих органов требований нового закона", - заявил он.