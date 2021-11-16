В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней

В канадской провинции Британская Колумбия не менее 275 человек, в числе которых 50 детей, оказались заблокированными на автомобильной трассе из-за оползней, вызванных проливными дождями. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Сейчас идет спасательная операция, в которой задействованы вертолеты Вооруженных сил Канады. По предварительным данным, на этом участке трассы могут находиться до 100 автомобилей, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером два больших оползня перекрыли движение на автотрассе в районе города Агассис, расположенного в 97 км к востоку от Ванкувера. Спасателям удалось эвакуировать 14 человек, несколько из них были госпитализированы. О жертвах информации нет.

За последние сутки в Британской Колумбии уже выпало 230 мм осадков в виде дождя, что составляет почти месячную норму. В регионе фиксируются массовые подтопления, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, часть местных жителей была вынуждена покинуть свои дома.