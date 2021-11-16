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16.11.2021 02:37
Рубрика: В мире

В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней

Фото: British Columbia Ministry of Transportation and Safety / AFP Фото: British Columbia Ministry of Transportation and Safety / AFP
Фото: British Columbia Ministry of Transportation and Safety / AFP

В канадской провинции Британская Колумбия не менее 275 человек, в числе которых 50 детей, оказались заблокированными на автомобильной трассе из-за оползней, вызванных проливными дождями. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

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Сейчас идет спасательная операция, в которой задействованы вертолеты Вооруженных сил Канады. По предварительным данным, на этом участке трассы могут находиться до 100 автомобилей, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером два больших оползня перекрыли движение на автотрассе в районе города Агассис, расположенного в 97 км к востоку от Ванкувера. Спасателям удалось эвакуировать 14 человек, несколько из них были госпитализированы. О жертвах информации нет.

За последние сутки в Британской Колумбии уже выпало 230 мм осадков в виде дождя, что составляет почти месячную норму. В регионе фиксируются массовые подтопления, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, часть местных жителей была вынуждена покинуть свои дома.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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