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16.11.2021 15:05
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ отвергли обвинение Пентагона в создании угрозы МКС

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник в Минобороны России прокомментировали заявления Пентагона о том, что наша страна якобы испытала в космосе противоспутниковое оружие, в результате чего создала серьезные риски для Международной космической станции.
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

"Считаем лицемерными заявления госдепа и Пентагона, попытавшихся обвинить Россию в создании "рисков" для космонавтов МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса", - отметили в нашем военном ведомстве.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Там напомнили, что Россия много лет предлагает США и другим державам подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. "Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - заявили в Минобороны РФ.

При этом сами США в 2020 году создали Космическое командование и приняли стратегию по космосу, где одной из главных целей провозглашено создание комплексного военного преимущества в космосе. Пентагон уже активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, подчеркнули в Минобороны РФ.

Действия США там оценивают как угрозу. "На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами", - рассказали в военном ведомстве РФ.

Там не стали отрицать, что в минувший понедельник Минобороны России действительно успешно провело испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Однако, подчеркнули в ведомстве, США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

Более того, сразу после испытаний фрагменты уничтоженного спутника внесли в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение. Эти осколки будут отслеживать до прекращения их существования.

В Минобороны РФ напомнили, что ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводили сами США, а также Китай и Индия.

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