В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году

В 2022 году максимальный размер пособия по безработице составит 12792 рубля и будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, рассказали в Минтруде.

В пресс-службе министерства напомнили, что в 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда в 2020 году.

В ведомстве также подчеркнули, что условия назначения пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12792 рублей, а следующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.

Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное - тем, кто никогда не работал по найму, не работал длительное время или был уволен за виновные действия.

Пособие по безработице выплачивается только тем гражданам, которые официально зарегистрированы качестве безработных в службах занятости, ищут работу и готовы приступить к ней.